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Доллар дешевеет третий день подряд: НБУ обновил официальный курс

Фото: курс доллара упал на 2 копеек (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины (НБУ) снизил курс доллара. Доллар дешевеет третий день подряд после максимумов на прошлой неделе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.

Официальный курс на 27 февраля 2024 года установлен на таком уровне: 38,3361 гривен за 1 доллар (-0,0166 грн).

bank.gov.ua

Курс евро составит 41,5985 гривен за 1 евро (+0,0357 грн).

bank.gov.ua

На межбанке сегодня курс вырос на 5 копеек до 38,38-38,40 грн/доллар (покупка-продажа) по сравнению с закрытием в предыдущий день.

udinform.com

На наличном рынке курс не изменился - 38,60 грн/доллар.

Ситуация на рынке

Рост курса доллара на прошлой неделе был вызван увеличением дефицита валюты на межбанке.

НБУ в течение недели 19-23 февраля 2024 года продал на межбанковском валютном рынке 647,83 млн долларов. Это в два раза больше, чем неделей ранее (322,30 млн долларов).

В начале прошлой недели курс на межбанке вырос более чем на 60 копеек до уровня 38,60 грн/доллар. Официальный курс доллара три дня подряд обновлял исторические максимумы и на 22 февраля достиг уровня 38,6237 гривен за 1 доллар.

Однако затем курс пошел вниз. Во второй половине недели курс начал снижаться. В итоге официальный курс вырос с 37,97 до 37,35 грн/доллар.

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