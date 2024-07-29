НБУ сократил продажу валюты из резервов, курс доллара упал на 40 копеек
НБУ на прошлой неделе опустил официальный курс доллара на 40 копеек до 41,09 гривен на фоне того, что структурный дефицит валюты на межбанковском валютном рынке сократился.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные НБУ.
НБУ в течение недели 22-26 июля 2024 года продал на межбанковском валютном рынке 784,63 млн долларов. Это на 17,4% меньше, чем неделей ранее (949,94 млн долларов).
Объем продажи находится на уровне выше среднего за неделю с начала года (565 млн долларов).
С начала года НБУ продал на межбанке 16,4 млрд долларов, что на данный момент больше международной помощи Украине с начала года (16 млрд долларов).
Однако в ближайшее время ожидает первый в этом году транш помощи от США на сумму 3,9 млрд долларов.
Ситуация на рынке
На прошлой неделе официальный курс доллара упал на 40 копеек после исторического максимума до 41,09 грн/доллар. На наличном рынке курс упал также на 40 копеек до 41,55 грн/доллар.
НБУ контролирует валютный рынок, снижая или повышая курс интервенций. По результатам торгов на межбанке центробанк устанавливает официальный курс.
Как заявили в НБУ, в последние недели из-за ситуативных и психологических факторов чистый спрос на валюту довольно существенно превышал оценку структурного дефицита валюты, что привело к росту курса доллара.
В то же время, в течение этой недели ситуация стабилизировалась. Глава НБУ Андрей Пышный заявил, "что устойчивость валютного рынка восстановлена и на сегодняшний день не вызывает никаких вопросов".