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Доллар дешевеет уже неделю: НБУ установил официальный курс на 29 июля

Украина, Пятница 26 июля 2024 15:44
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Доллар дешевеет уже неделю: НБУ установил официальный курс на 29 июля Фото: курс доллара упал на 10 копеек (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины (НБУ) снизил курс доллара к гривне. Доллар дешевеет уже неделю после достижения максимума.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.

Официальный курс на 29 июля 2024 года установлен на таком уровне: 41,098 гривен за 1 доллар (-0,0997 грн).

Доллар дешевеет уже неделю: НБУ установил официальный курс на 29 июля

bank.gov.ua

Курс евро составит 44,6324 гривен за 1 евро (-0,0506 грн).

Доллар дешевеет уже неделю: НБУ установил официальный курс на 29 июля

bank.gov.ua

На межбанке сегодня курс упал на 18 копеек до 41,07-41,09 грн/доллар (покупка-продажа) по сравнению с закрытием в предыдущий день.

Доллар дешевеет уже неделю: НБУ установил официальный курс на 29 июля

udinform.com

На наличном рынке курс доллара упал на 5 копеек до 41,55 гривен.

Комментарий НБУ

Как заявили в НБУ, в последние недели из-за ситуативных и психологических факторов чистый спрос на валюту довольно существенно превышал оценку структурного дефицита валюты, что привело к росту курса доллара. Причиной стали рост бюджетных расходов, смягчение валютных ограничений, а также сокращение предложение валюты, в частности из-за исчерпания прошлогоднего урожая.

В то же время, в течение этой недели ситуация стабилизировалась. И в дальнейшем НБУ будет принимать надлежащие меры, чтобы обеспечить устойчивость валютного рынка, заявили в НБУ.

Напомним, курс доллара достиг максимума на 22 июля - 41,49 грн/доллар, после чего начал снижаться. Официальный курс зависит почти исключительно о того, по какому курсу НБУ решает продавать валюту на межбанке.

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