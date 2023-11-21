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Доллар дешевеет пятый день подряд, но падение замедлилось

Украина, Вторник 21 ноября 2023 15:51
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Доллар дешевеет пятый день подряд, но падение замедлилось Фото: курс доллара снизился менее чем на 1 копейку (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины (НБУ) снизил официальный курс доллара менее чем на 1 копейку. Доллар дешевеет пятый день подряд.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.

Официальный курс на 22 ноября 2023 года установлен на таком уровне: 36,0453 гривен за 1 доллар (-0,0043 грн).

Доллар дешевеет пятый день подряд, но падение замедлилось

bank.gov.ua

Курс евро составит 39,466 гривен за 1 евро (+0,0674 грн).

Доллар дешевеет пятый день подряд, но падение замедлилось

bank.gov.ua

На межбанке сегодня курс вырос на 5 копеек до 36,07-36,09 грн/доллар (покупка-продажа).

Доллар дешевеет пятый день подряд, но падение замедлилось

udinform.com

На наличном рынке курс упал на 5 копеек до 37,75 гривен за доллар.

Прогноз курса

Как отметил в комментарии РБК-Украина Тарас Лесовой, начальник департамента казначейства Глобус Банка, ситуация на валютном рынке на этой неделе (20-26 ноября) не претерпит глобальных изменений: соотношение спроса и предложения станет главным фактором, который будет формировать курс межбанка, а значит, наличные курсы будут формироваться "оглядываясь" на безналичный рынок.

"Как и на прошлой неделе НБУ будет оперативно вмешиваться в случае возникновения каких-то "сложных" ситуаций, чтобы предотвратить нежелательные изменения, а текущие (ежедневные) колебания будут оставаться в пределах 0,2 грн", - сказал он.

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