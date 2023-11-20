От чего зависит курс доллара и чего ожидать: прогноз на ближайшую неделю

Ситуация на валютном рынке на этой неделе (20-26 ноября) не претерпит глобальных изменений: соотношение спроса и предложения станет главным фактором, который будет формировать курс межбанка, а значит, наличные курсы будут формироваться "оглядываясь" на безналичный рынок.

Об этом в комментарии РБК-Украина сказал Тарас Лесовой, начальник департамента казначейства Глобус Банка.

"Как и на прошлой неделе НБУ будет оперативно вмешиваться в случае возникновения каких-то "сложных" ситуаций, чтобы предотвратить нежелательные изменения, а текущие (ежедневные) колебания будут оставаться в пределах 0,2 грн", - сказал он.

Наличный рынок

Как отметил Лесовой, наличный рынок, по сути - "зеркало" безналичного рынка, и формирование курсов здесь будет происходить с учетом межбанка.

"Конечно, курсовые отметки на наличном рынке будут несколько иными - в среднем на 1-1,5% выше безналичного курса. Другими словами, по всем признакам, курсовая ситуация в условиях незначительных текущих колебаний и разницы между курсами покупки и продажи (до 0,3-0,5 грн) останется вполне "нормальной": коридор колебаний останется в пределах 37-38 грн/доллар и 39-41 грн/евро", - добавил эксперт.

Ситуация на межбанке и управляемая гибкость курса

НБУ в течение недели 13-17 ноября 2023 года продал на межбанковском валютном рынке 720 млн долларов, увеличив продажи из резервов по сравнению с прошлой неделей в 1,9 раза. Таким образом, объем продаж на прошлой неделе значительно превысил средние интервенции НБУ с начала года (523 млн долларов).

Как отметил Лесовой, режим "управляемой гибкости" предусматривает мягкое, тактичечное вмешательство регулятора на межбанк с помощью объемов и частоты валютных интервенций. НБУ реагирует на поведение участников рынка, пытаясь сбалансировать спрос и предложение. На межбанке действует свободное курсообразование, проявляющееся в довольно частых сменах курсов.

"Однако, как видим, эти изменения без "ажиотажного безумия", амплитуда ежедневных колебаний незначительна и не превышает 0,2 грн. Замечу, что динамический рынок - это вполне естественное явление: когда рынок "живой" изменения является неотделимым его признаком", - считает эксперт.

Кроме того, если в начале регулятор пытался по-максимуму погасить большой спрос на валюту, то постепенно появляется больше "свободы", а значит, колебания курсов становятся заметнее, сказал Лесовой.

"Режим "управляемой гибкости" является важным этапом для валютного рынка при постепенном притяжении к главной цели - плавающему курсу валют", - добавил банкир.