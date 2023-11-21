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Долар дешевшає п'ятий день поспіль, але падіння сповільнилося

Україна, Вівторок 21 листопада 2023 15:51
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Долар дешевшає п'ятий день поспіль, але падіння сповільнилося Фото: курс долара знизився менш ніж на 1 копійку (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк України (НБУ) знизив офіційний курс долара менш як на 1 копійку. Долар дешевшає п'ятий день поспіль.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.

Офіційний курс на 22 листопада 2023 року встановлено на такому рівні: 36,0453 грн. за 1 долар (-0,0043 грн.).

Долар дешевшає п'ятий день поспіль, але падіння сповільнилося

bank.gov.ua

Курс євро становитиме 39,466 гривень за 1 євро (+0,0674 грн).

Долар дешевшає п'ятий день поспіль, але падіння сповільнилося

bank.gov.ua

На міжбанку сьогодні курс виріс на 5 копійок до 36,07-36,09 грн/долар (купівля-продаж).

Долар дешевшає п'ятий день поспіль, але падіння сповільнилося

udinform.com

На готівковому ринку курс впав на 5 копійок до 37,75 гривні за долар.

Прогноз курсу

Як зазначив у коментарі РБК-Україна Тарас Лєсовий, начальник департаменту казначейства Глобус Банку, ситуація на валютному ринку цього тижня (20-26 листопада) не зазнає глобальних змін: співвідношення попиту та пропозиції стане головним фактором, який формуватиме курс міжбанку, а значить, готівкові курси формуватимуться "озираючи" на безготівковий ринок.

"Як і минулого тижня НБУ буде оперативно втручатися у разі виникнення якихось "складних" ситуацій, щоб запобігти небажаним змінам, а поточні (щоденні) коливання залишатимуться в межах 0,2 грн", - сказав він.

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