Доллар дешевеет, евро идет вверх: курс НБУ на 8 июля и исчезнет ли гривна после вступления в ЕС

Главное: Курс доллара: НБУ установил на завтра курс на уровне 44,50 гривны (-6 копеек).

НБУ установил на завтра курс на уровне 44,50 гривны (-6 копеек). Курс евро: Евровалюта завтра подорожает до 50,88 гривны (+2 копейки).

Евровалюта завтра подорожает до 50,88 гривны (+2 копейки). Условия перехода на евро: Отказ от гривны требует длительной подготовки, стабилизации экономики, контроля над инфляцией и перехода на стандарты ЕС.

Отказ от гривны требует длительной подготовки, стабилизации экономики, контроля над инфляцией и перехода на стандарты ЕС. Сроки евроинтеграции: Практическое обсуждение перехода евро начнется не ранее чем через 3-4 года после прекращения активной фазы войны.

Курс валют НБУ

Нацбанк установил на завтра курс доллара на уровне 44,50 грн. Это на 6 копеек дешевле курса на сегодня.

Европейская валюта завтра наоборот подорожает на 2 копейки. Официальный курс евро на завтра Нацбанк установил на уровне 50,88 грн.

Сколько будет стоить доллар и евро 8 июля (Инфографика РБК-Украина)

Перейдет ли Украина на евро

Замена гривны на европейскую валюту требует большой подготовки, сказал вице-президент Ассоциации украинских банков, председатель правления "Глобус Банка" Сергей Мамедов в подкасте на YouTube-канале Finance.ua.

По его словам, сначала нужно стабилизировать экономику, взять под контроль инфляцию и изменить банковское регулирование по стандартам Евросоюза.

Даже после официального вступления в ЕС страна не сможет сразу отказаться от гривны. Перед этим Украина должна по меньшей мере два года находиться в специальном валютном механизме ERM II, проверяющем стабильность национальной валюты по отношению к евро.

"Сегодня мы еще не говорим о скорой замене гривны на евро. Речь идет о фундаменте, без которого такие разговоры вообще не имели бы практического смысла", - пояснил Мамедов.

Практическая дискуссия о переходе на евро, по его мнению, может начаться не ранее, чем через 3-4 года после завершения войны или прекращения ее активной фазы.

В то же время, Украина уже сейчас движется к финансовой евроинтеграции. Важным шагом должно стать присоединение к SEPA - единой зоне платежей в евро. Это позволит сделать денежные переводы для украинцев более быстрыми, а бизнесу значительно упростит расчеты с европейскими партнерами.

"Но переход от гривны к евро - это долгосрочная перспектива", - резюмировал банкир.