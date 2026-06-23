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Доллар и евро подешевели: курс на 24 июня и новые правила пополнения в терминалах

15:44 23.06.2026 Вт
2 мин
Доллар подешевел, но всего на несколько копеек
aimg Дмитрий Левицкий
Доллар и евро подешевели: курс на 24 июня и новые правила пополнения в терминалах Фото: каким будет курс валют 24 июня (коллаж РБК-Украина)
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Нацбанк установил официальный курс доллара и евро на среду, 24 июня. Американская валюта подешевеет, как и евро.

Сколько будет стоить валюта завтра и какие новые правила пополнения счетов через терминалы подготовили для украинцев, - читайте в материале РБК-Украина ниже.

Главное:

  • Курс доллара: НБУ снизил официальный курс на завтра на 2 копейки - до 44,88 грн.
  • Курс евро: евро подешевеет на 31 копейку, официальный курс установлен на уровне 51,10 грн.
  • Новые правила для терминалов: с 26 июня внесение наличных будет требовать обязательного подтверждения по номеру телефона, но есть исключения.

Курс валют НБУ

НБУ снизил официальный курс доллара на завтра до 44,88 грн. Это на 2 копейки дешевле, чем курс на сегодня.

Евро также подешевеет. На завтра официальный курс европейской валюты установлен на уровне 51,10 грн. Это на 31 копейку дешевле, чем сегодняшний курс.

Доллар и евро подешевели: курс на 24 июня и новые правила пополнения в терминалах

НБУ установил курс доллара и евро на 24 июня (Инфографика РБК-Украина)

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Новые правила для терминалов

С 26 июня 2026 года для внесения наличных через терминал будет обязательным подтверждение по номеру телефона - независимо от суммы. Номер телефона будет указан и на квитанциях.

Как это будет работать? Для завершения транзакции придется ввести одноразовый пароль, который придет в SMS или во время звонка.

Пароль не требуется для:

  • оплаты налогов и коммуналки;
  • покупки билетов на транспорт и пополнения проездных;
  • пополнения мобильного (лимит - до 500 грн в месяц).

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