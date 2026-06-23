Доллар и евро подешевели: курс на 24 июня и новые правила пополнения в терминалах

Нацбанк установил официальный курс доллара и евро на среду, 24 июня. Американская валюта подешевеет, как и евро.

Сколько будет стоить валюта завтра и какие новые правила пополнения счетов через терминалы подготовили для украинцев, - читайте в материале РБК-Украина ниже.

Главное: Курс доллара: НБУ снизил официальный курс на завтра на 2 копейки - до 44,88 грн.

НБУ снизил официальный курс на завтра на 2 копейки - до 44,88 грн. Курс евро: евро подешевеет на 31 копейку, официальный курс установлен на уровне 51,10 грн.

евро подешевеет на 31 копейку, официальный курс установлен на уровне 51,10 грн. Новые правила для терминалов: с 26 июня внесение наличных будет требовать обязательного подтверждения по номеру телефона, но есть исключения.

Курс валют НБУ

НБУ снизил официальный курс доллара на завтра до 44,88 грн. Это на 2 копейки дешевле, чем курс на сегодня.

Евро также подешевеет. На завтра официальный курс европейской валюты установлен на уровне 51,10 грн. Это на 31 копейку дешевле, чем сегодняшний курс.

НБУ установил курс доллара и евро на 24 июня (Инфографика РБК-Украина)

Новые правила для терминалов

С 26 июня 2026 года для внесения наличных через терминал будет обязательным подтверждение по номеру телефона - независимо от суммы. Номер телефона будет указан и на квитанциях.

Как это будет работать? Для завершения транзакции придется ввести одноразовый пароль, который придет в SMS или во время звонка.

Пароль не требуется для: