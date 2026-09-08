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Доллар дешевеет, а евро ниже 52 грн: курс валют в банках и обменниках на 8 сентября

10:55 08.09.2026 Вт
3 мин
Сколько стоят 1000 долларов в ПриватБанке, Ощаде, ПУМБ и Монобанке?
aimg Анастасия Мацепа
Доллар дешевеет, а евро ниже 52 грн: курс валют в банках и обменниках на 8 сентября Фото: банки и обменники обновили курс доллара и евро на 8 сентября (коллаж РБК-Украина)
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Во вторник, 8 сентября, курс доллара и евро в банках продолжил меняться. Американская валюта в основном подешевела, а евро в отдельных учреждениях опустилось ниже 52 грн.

Какие цены установили банки и обменники и сколько придется отдать за 1000 долларов, – читайте в материале РБК-Украина ниже.

Курс валют в обменниках

По состоянию на утро 8 сентября, по данным Minfin, средний курс доллара в обменниках составляет 44,75 грн. для продажи и 44,60 грн. для покупки.

Евро в обменниках сегодня продают по 52,10 грн., а покупают – по 51,85 грн.

Доллар дешевеет, а евро ниже 52 грн: курс валют в банках и обменниках на 8 сентября

Фото: курс валют в обменниках 8 сентября (инфографика РБК-Украина)

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Курс валют в банках

ПриватБанк сегодня продает доллары в отделениях по 44,60 грн (-15 коп.), а для карт курс составляет 44,64 грн (-20 коп.). Купить доллары в отделениях можно по 44,00 грн (-15 коп.), а для карт – по 44,15 грн (-15 коп.).

Евро в отделениях ПриватБанка можно купить по 51,95 грн (-15 коп.), а для карт – по 52,08 грн (без изменений). Курс покупки евро в отделениях составляет 50,95 грн (-15 коп.), а для карт – 51,32 грн (-13 коп.).

Ощадбанк продает доллары через ''Мобильный Ощад'' по 44,58 грн (-27 коп.), а для карт – по 44,90 грн (-9 коп.). Курс покупки через ''Мобильный Ощад'' составляет 44,40 грн (без изменений), а для карт – 44,30 грн (-5 коп.).

Евро в мобильном приложении можно купить по 51,80 грн (-35 коп.), а для карт – по 52,20 грн (-10 коп.). Курс покупки евро через ''Мобильный Ощад'' составляет 51,50 грн (-5 коп.), а для карт – 51,40 грн (-10 коп.).

''ПУМБ'' продает доллары по наличному курсу по 45,10 грн (+10 коп.), а по коммерческому курсу – по 44,90 грн (+10 коп.). Курс покупки составляет 44,50 грн (+10 коп.) по наличному курсу и 44,60 грн (+10 коп.) по коммерческому курсу.

Евро в кассах ПУМБ можно купить по 51,90 грн. (-40 коп.), а продать – по 51,20 грн. (-40 коп.).

Monobank продает доллары по 44,64 грн (-16 коп.), а покупает – по 44,25 грн (-15 коп.). Евро продают по 52,06 грн (без изменений), а покупают – по 51,37 грн (-14 коп.).

Доллар дешевеет, а евро ниже 52 грн: курс валют в банках и обменниках на 8 сентября

Фото: курс валют в банках 8 сентября (инфографика РБК-Украина)

Где дешевле купить валюту

Самый выгодный курс продажи доллара среди приведенных крупных банков сегодня предлагает Ощадбанк через ''Мобильный Ощад'' – 44,58 грн.

Далее следуют ПриватБанк в отделениях – 44,60 грн, Monobank и ПриватБанк для карт – по 44,64 грн, ПУМБ по коммерческому курсу – 44,90 грн.

Дороже всего американскую валюту продают Ощадбанк для карт – 44,90 грн и ПУМБ по наличному курсу – 45,10 грн.

Если покупать евро, самый низкий курс сегодня предлагает Ощадбанк через ''Мобильный Ощад'' – 51,80 грн.

Далее следуют ПУМБ – 51,90 грн, ПриватБанк в отделениях – 51,95 грн, Monobank – 52,06 грн и ПриватБанк для карт – 52,08 грн.

Дороже всего европейская валюта стоит в Ощадбанке для карт – 52,20 грн.

Где выгоднее продать валюту

Самый высокий курс покупки доллара сегодня предлагает ПУМБ по коммерческому курсу – 44,60 грн.

Далее следуют ПУМБ по наличному курсу – 44,50 грн, Ощадбанк через ''Мобильный Ощад'' – 44,40 грн, Ощадбанк для карт – 44,30 грн и Monobank – 44,25 грн.

Самый низкий курс покупки доллара среди указанных банков предлагает ПриватБанк в отделениях – 44,00 грн.

Евро выгоднее всего продавать через Ощадбанк в ''Мобильном Ощаде'' – по 51,50 грн.

Далее следуют Ощадбанк для карт – 51,40 грн, Monobank – 51,37 грн, ПриватБанк для карт – 51,32 грн и ПУМБ – 51,20 грн.

Самый низкий курс покупки евро среди банков предлагает ПриватБанк в отделениях – 50,95 грн.

Сколько стоят 1000 долларов в банках сегодня

  • Ощадбанк (''Мобильный Ощад'') – 44 580 грн.
  • ПриватБанк (в отделениях) – 44 600 грн.
  • Monobank – 44 640 грн.
  • ПриватБанк (для карт) – 44 640 грн.
  • ПУМБ (коммерческий курс) – 44 900 грн.
  • Ощадбанк (для карт) – 44 900 грн.
  • ПУМБ (наличный курс) – 45 100 грн.
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