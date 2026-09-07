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Доллар и евро стремительно пошли на спад: курс НБУ на 8 сентября и чего ждать от валютного рынка

16:40 07.09.2026 Пн
2 мин
Что будет с курсом в ближайшие дни?
aimg Анастасия Мацепа aimg Тарас Лесовой Эксперт
Доллар и евро стремительно пошли на спад: курс НБУ на 8 сентября и чего ждать от валютного рынка Фото: НБУ снизил официальный курс доллара и евро на 8 сентября (коллаж РБК-Украина)
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Во вторник, 8 сентября, Национальный банк Украины существенно снизил официальный курс доллара и евро. Американская валюта подешевела на 27 копеек, а европейская – на 30 копеек.

Какой курс установлен и стоит ли ожидать существенных колебаний в банках и обменниках, – читайте в материале РБК-Украина.

Курс валют НБУ

НБУ установил на вторник, 8 сентября, официальный курс доллара на уровне 44,29 грн. По сравнению с предыдущим показателем, американская валюта подешевела на 27 копеек.

Официальный курс евро составляет 51,48 грн, что на 30 копеек меньше, чем 7 сентября.

Доллар и евро стремительно пошли на спад: курс НБУ на 8 сентября и чего ждать от валютного рынка

Фото: официальный курс валют НБУ на 8 сентября (инфографика РБК-Украина)

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Чего ждать на наличном рынке

Существенных потрясений на наличном валютном рынке на этой неделе не ожидается. По словам директора департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности ''Глобус Банка'' Тараса Лесового в комментарии для РБК-Украина, банки и обменные пункты ориентируются на ситуацию на межбанке.

Поэтому наличный и безналичный сегменты валютного рынка двигаются почти синхронно.

Даже если в отдельные дни спрос населения на валюту будет превышать предложение на 3-5%, это не означает формирование ажиотажа, отметил эксперт.

По прогнозу Лесового, средняя разница между курсами межбанка и наличного рынка составит 10-15 копеек.

В то же время, средние недельные отклонения курса могут находиться в пределах 1-1,5% от стартового курса недели.

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