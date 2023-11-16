Доллар дешевеет второй день подряд: НБУ определил официальный курс

Официальный курс на 17 ноября 2023 года установлен на таком уровне: 36,2496 гривен за 1 доллар (-0,0147 грн).

bank.gov.ua

Курс евро составит 39,3054 гривен за 1 евро (-0,0885 грн).

bank.gov.ua

На межбанке сегодня курс упал на 1 копейку до 36,24-36,26 грн/доллар (покупка-продажа).

udinform.com

На наличном рынке курс упал на 5 копеек до 37,80 гривен за доллар.

Прогноз курса

Финансовые аналитики, предприятия, банкиры и население ожидают курс доллара в течение следующих 12 месяцев на уровне 40 гривен за доллар или выше.

Правительство заложило в бюджете курс на конец 2024 года на уровне 42,1 грн/доллар, то есть ожидается рост более 10%.