Долар дешевшає другий день поспіль: НБУ визначив офіційний курс

Національний банк України знизив офіційний курс долара. Долар дешевшає другий день поспіль.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора .
Офіційний курс на 17 листопада 2023 року встановлено на такому рівні: 36,2496 грн за 1 долар (-0,0147 грн).
bank.gov.ua
Курс євро становитиме 39,3054 гривень за 1 євро (-0,0885 грн).
bank.gov.ua
На міжбанку сьогодні курс впав на 1 копійку до 36,24-36,26 грн/долар (купівля-продаж).
udinform.com
На готівковому ринку курс упав на 5 копійок до 37,80 гривень за долар.
Фінансові аналітики, підприємства, банкіри та населення очікують на курс долара протягом наступних 12 місяців на рівні 40 гривень за долар або вище.
Уряд заклав у бюджеті курс на кінець 2024 року на рівні 42,1 грн/долар, тобто очікується зростання понад 10%.