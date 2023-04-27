Доллар дешевеет: актуальные курсы в Украине на 27 апреля

В обменных пунктах Украины сегодня, 27 апреля 2023 года, курс доллара в продаже упал на 5 копеек до 37,95 гривен за доллар. Курс евро вырос на 5 копеек до 41,75 гривен за евро.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга рынка.

На наличном рынке средний курс доллара по Украине составляет: покупка - 37,35 грн (37,40 - 26 апреля)

продажа - 37,95 грн (38,00 - 26 апреля) за доллар. Средний курс евро составляет: покупка - 40,95 грн (40,90 грн - 26 апреля),

продажа - 41,75 грн (41,70 - 26 апреля) за евро. Средний курс злотого составляет: покупка - 8,40 грн (8,40 - 26 апреля),

продажа - 8,90 грн (8,90 - 26 апреля) за злотый. Официальный фиксированный курс, установленный НБУ, составляет 36,5686 гривен за доллар (действует с 21 июля 2022 года). В то же время курс евро на 27 апреля составляет 40,3918 гривен за евро (+0,1060 гривен).