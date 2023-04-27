Долар дешевшає: актуальні курси в Україні на 27 квітня

В обмінних пунктах України сьогодні, 27 квітня 2023 року, курс долара у продажу впав на 5 копійок до 37,95 гривень за долар. Курс євро зріс на 5 копійок до 41,75 гривні за євро.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.

На готівковому ринку середній курс долара по Україні складає: купівля – 37,35 грн (37,40 – 26 квітня)

продаж – 37,95 грн (38,00 – 26 квітня) за долар. Середній курс євро становить: купівля – 40,95 грн (40,90 грн – 26 квітня),

продаж – 41,75 грн (41,70 – 26 квітня) за євро. Середній курс злотого складає: купівля – 8,40 грн (8,40 – 26 квітня),

продаж – 8,90 грн (8,90 – 26 квітня) за злотий. Офіційний фіксований курс, встановлений НБУ, становить 36,5686 гривні за долар (діє з 21 липня 2022 року). Водночас курс євро на 27 квітня становить 40,3918 грн за євро (+0,1060 грн).