Долар дешевшає: актуальні курси в Україні на 27 квітня
В обмінних пунктах України сьогодні, 27 квітня 2023 року, курс долара у продажу впав на 5 копійок до 37,95 гривень за долар. Курс євро зріс на 5 копійок до 41,75 гривні за євро.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.
На готівковому ринку середній курс долара по Україні складає:
- купівля – 37,35 грн (37,40 – 26 квітня)
- продаж – 37,95 грн (38,00 – 26 квітня) за долар.
Середній курс євро становить:
- купівля – 40,95 грн (40,90 грн – 26 квітня),
- продаж – 41,75 грн (41,70 – 26 квітня) за євро.
Середній курс злотого складає:
- купівля – 8,40 грн (8,40 – 26 квітня),
- продаж – 8,90 грн (8,90 – 26 квітня) за злотий.
Офіційний фіксований курс, встановлений НБУ, становить 36,5686 гривні за долар (діє з 21 липня 2022 року). Водночас курс євро на 27 квітня становить 40,3918 грн за євро (+0,1060 грн).
Нагадаємо, ситуація на валютному ринку погіршилась. Минулого тижня НБУ збільшив продаж доларів із резервів 2,3 рази до 560 млн доларів.
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