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Долар дешевшає: актуальні курси в Україні на 27 квітня

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Україна, Четвер 27 квітня 2023 11:05
Долар дешевшає: актуальні курси в Україні на 27 квітня Фото: курс долара впав на 5 копійок (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

В обмінних пунктах України сьогодні, 27 квітня 2023 року, курс долара у продажу впав на 5 копійок до 37,95 гривень за долар. Курс євро зріс на 5 копійок до 41,75 гривні за євро.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу ринку.

На готівковому ринку середній курс долара по Україні складає:

  • купівля – 37,35 грн (37,40 – 26 квітня)
  • продаж – 37,95 грн (38,00 – 26 квітня) за долар.

Середній курс євро становить:

  • купівля – 40,95 грн (40,90 грн – 26 квітня),
  • продаж – 41,75 грн (41,70 – 26 квітня) за євро.

Середній курс злотого складає:

  • купівля – 8,40 грн (8,40 – 26 квітня),
  • продаж – 8,90 грн (8,90 – 26 квітня) за злотий.

Офіційний фіксований курс, встановлений НБУ, становить 36,5686 гривні за долар (діє з 21 липня 2022 року). Водночас курс євро на 27 квітня становить 40,3918 грн за євро (+0,1060 грн).

Долар дешевшає: актуальні курси в Україні на 27 квітня

Нагадаємо, ситуація на валютному ринку погіршилась. Минулого тижня НБУ збільшив продаж доларів із резервів 2,3 рази до 560 млн доларів.

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