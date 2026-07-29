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Доллар по 44 грн исчез из продажи: сколько стоит валюта в банках и обменниках 29 июля

10:10 29.07.2026 Ср
2 мин
Сколько стоит 100 долларов сегодня?
aimg Олег Хомчук
Доллар по 44 грн исчез из продажи: сколько стоит валюта в банках и обменниках 29 июля Фото: обменники и банки обновили курс валют (коллаж РБК-Украина)
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По состоянию на утро 29 июля банки подняли средний курс продажи доллара в пределах 20 копеек – до 45,24 грн. В обменниках валюта в среднем прибавила сразу 8 копеек, закрепив ее на отметке 45 грн. Таким образом теперь доллар нельзя приобрести по 44 грн ни в обменниках, ни в банках. В то же время курс евро в банках также вырос в цене на 7 копеек.

Сколько сегодня стоят главные валюты и во сколько обойдется покупка 100 долларов в банках – читайте ниже в материале РБК-Украина.

Главное:

  • Валюта в обменниках: Средний курс доллара для покупки вырос до 45 грн, евро также пошел вверх – до 51,45 грн.
  • Ситуация в банках: Коммерческие банки демонстрируют еще большее увеличение (в пределах 20 копеек) – средний курс продажи доллара составляет 45,24 грн, а евро – 51,56 грн.
  • Курс в ведущих финучреждениях: ПриватБанк продает доллар по 45,15 грн, Ощадбанк – по 45,10-45,20 грн, Monobank – по 45,20 грн, а ПУМБ поднял наличный курс до отметки 45,30 грн.

Курс валют в обменниках

На утро 29 июля портал Minfin приводит средний курс доллара в обменниках на уровне 45 (+8 копеек) гривен для покупки и 44,90 (+10 копеек) гривен – для сдачи валюты.

Евро в обменниках сегодня можно купить по 51,45 (+5 копеек) гривен, а сдать – по 51,25 (+5 копеек) гривен.

Фото: курс валют в обмінниках 29 липня (інфографіка РБК-Україна)

Фото: курс валют в обменниках 29 июля (инфографика РБК-Украина)

Курс валют в банках

Банки сегодня продают доллары по среднему курсу в 45,24 (+11 копеек) гривен, а покупают – по 44,68 (+7 копеек) гривны.

Евро же в банках можно купить по 51,56 (+7 копеек) гривны, а сдать – по 50,73 (-2 копейки) гривен.

Фото: курс валют в обменниках 29 июля (инфографика РБК-Украина)

ПриватБанк сегодня продает доллары в кассах по 45,15 (+10 копеек) гривен, а курс для карт – 45,24 (+20 копеек) гривен. Евро в отделениях банка можно купить по 51,60 (+20 копеек) гривен, а картой – 51,54 (+6 копеек) гривны.

Ощадбанк продает доллары в мобильном приложении по 45,10 (+5 копеек) гривен, а для карт – 45,20 (+5 копеек) гривен. Евро через приложение можно купить по 51,40 (без изменений) гривны, а картой – 51,55 (без изменений) гривен.

ПУМБ продает доллары в кассах по 45,30 (+10 копеек) гривен, а картой – 45,10 (+10 копеек) гривен. Евро в отделениях банка можно купить по 51,70 (без изменений) гривен.

Monobank продает доллары по 45,20 (+17 копеек) гривен, а евро – по 51,53 (без изменений) гривен.

Сколько стоит 100 долларов в банках сегодня?

Расчет стоимости покупки 100 долларов США по актуальным курсам ведущих украинских банков по состоянию на 29 июля:

  • Monobank: 4 520 грн
  • ПриватБанк (кассы): 4 515 грн
  • ПриватБанк (карты): 4 524 грн
  • Ощадбанк (приложение): 4 510 грн
  • Ощадбанк (карты): 4 520 грн
  • ПУМБ (кассы): 4 530 грн
  • ПУМБ (карты): 4 510 грн.
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