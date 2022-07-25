ua ru
Пн, 25 липня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

The Economist не зміг оцінити курс гривні до долара в Індексі Біг-Мака

Новость на русском →
Україна, Понеділок 25 липня 2022 07:30
The Economist не зміг оцінити курс гривні до долара в Індексі Біг-Мака Фото: курс гривні до долара тимчасово випав з індексу Біг-Мака (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Курс гривні до долара відсутній у свіжому індексі Біг-Маку. Мережа Mcdonald's тимчасово закрила свої ресторани швидкого харчування після російського вторгнення, і цей бургер в Україні поки купити не можна.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані рейтингу видання The Economist за липень 2022 року.

У рейтингу також відсутній російський рубль. Mcdonald's пішов з цієї країни у зв'язку з агресією проти України.

Найбільш недооціненими валютами світу в липні 2022 року є грошові одиниці Індонезії, де Біг-Мак коштує на 54,6% дешевше, ніж у США, Румунії (-55,7%) і Венесуели (-65,8%).

Переоціненими валютами є лише швейцарський франк (+30,3%), норвезька крона (21,6%), уругвайський песо (+18,1%), шведська крона (+8,5%) і канадський долар (+2,0%).

У зоні євро Біг-Мак коштує на 7,5% дешевше, ніж у США.

Раніше повідомлялося, що McDonald's може знову відкритися в Україні вже влітку поточного року.

Індекс Big Mac index був розроблений виданням The Economist в 1986 році. Методологія розрахунку індексу базується на теорії паритету купівельної спроможності (ПКС), за якою валютний курс повинен зрівнювати вартість кошика товарів (в даному випадку бургера Mcdonald's) в різних країнах.

Читайте РБК-Україна в Google News
Курс долара
NEWS
Джонсон сподівається в майбутньому повернутися в крісло прем'єра Британії , - The Times
Джонсон сподівається в майбутньому повернутися в крісло прем'єра Британії , - The Times
DAILY
Олігархи поза законом. Як війна послабила позиції найбагатших людей в Україні
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Олігархи поза законом. Як війна послабила позиції найбагатших людей в Україні