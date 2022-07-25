The Economist не зміг оцінити курс гривні до долара в Індексі Біг-Мака

Курс гривні до долара відсутній у свіжому індексі Біг-Маку. Мережа Mcdonald's тимчасово закрила свої ресторани швидкого харчування після російського вторгнення, і цей бургер в Україні поки купити не можна.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані рейтингу видання The Economist за липень 2022 року.

У рейтингу також відсутній російський рубль. Mcdonald's пішов з цієї країни у зв'язку з агресією проти України.

Найбільш недооціненими валютами світу в липні 2022 року є грошові одиниці Індонезії, де Біг-Мак коштує на 54,6% дешевше, ніж у США, Румунії (-55,7%) і Венесуели (-65,8%).

Переоціненими валютами є лише швейцарський франк (+30,3%), норвезька крона (21,6%), уругвайський песо (+18,1%), шведська крона (+8,5%) і канадський долар (+2,0%).

У зоні євро Біг-Мак коштує на 7,5% дешевше, ніж у США.