Доллар по 22 гривны: The Economist обновил "справедливый" курс по индексу Биг-Мака
Украинская гривна поднялась на восьмое место с конца в списке самых недооцененных валют мира в обновленном индексе Биг-Мака.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные рейтинга The Economist за июль 2025 года.
Согласно данным издания, Биг-Мак стоит в Украине 132 гривны, в то время как в США - 6,01 доллара. Таким образом, курс украинской валюты недооценен на 47,5% по сравнению с фактическим обменным курсом 41,81, грн/доллар, а курс по покупательной способности должен быть на уровне 21,96 грн/доллар.
Данные за последние годы показывают существенную недооцененность гривны. В январе 2025 году украинская гривна находилась на шестом месте с конца в индексе Биг-Мака. За это время курс доллара упал на 19 копеек, однако Биг-Мак подорожал в Украине на 12 гривен, а в США на 0,22 доллара.
Другие валюты
Самыми недооцененными валютами мира в июле 2025 года являются денежные единицы Египта, Индонезии, Индии, Тайваня, Вьетнама, Филиппин и ЮАР (на 50-58%).
Переоцененными валютами являются швейцарский франк (на 49,6%), уругвайский песо (на 29,6%), норвежская крона (на 22,1%), шведская крона (21,8%), датская крона (на 16,6%), евро (на 15,2%), британский фунт (13,5%). В основном это связано с рекордным падением доллара к мировым валютам за первое полугодие 2025 года.
Индекс Биг-Мака
Big Mac Index- это неформальный способ оценки покупательной способности валют и определения, насколько валюты разных стран переоценены или недооценены относительно доллара США. Его разработал в 1986 году журнал The Economist.
Индекс основан на идее паритета покупательной способности (ППС): в идеале одинаковый товар должен стоить одинаково в разных странах, если пересчитать цену в единую валюту. В качестве такого товара используется бургер Big Mac от McDonald’s - потому что он продается почти везде и содержит локальные компоненты (мясо, булки, сыр, рабочая сила).
В июле 2022 года The Economist не смог оценить курс гривны к доллару в Индексе Биг-Мака, поскольку Сеть McDonald's временно закрыла свои рестораны быстрого питания после российского вторжения. Однако затем рестораны McDonald's начали открываться в Украине.
Российский рубль по-прежнему отсутствует в индексе, поскольку McDonald's ушел с территории РФ.
Курс доллара в Украине упал за первое полугодие с 42,03 до 41,64 гривны. Цены выросли на 6,5%.
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