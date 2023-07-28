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Для документирования военных преступлений в России. США передадут Украине дроны Skydio

Фото: автономные беспилотники Skydio (flickr.com)
Автор: Татьяна Степанова

Агентство Соединенных Штатов по международному развитию (USAID) анонсировало передачу Украине девяти автономных беспилотников Skydio для документирования военных преступлений России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу USAID.

Как отмечается, беспилотники передадут Офису генпрокурора Украины.

Дроны Skydio оснащены 4K камерами, которые будут использоваться для съемки фото- и видеоматериалов для документирования военных преступлений.

В USAID ожидают, что это поможет Офису генпрокуратура задокументировать более 115 тысяч случаев уничтожения гражданской инфраструктуры и доказательств нарушения прав человека в прифронтовых общинах и на освобожденных территориях.

В настоящее время две украинские правозащитные коалиции при поддержке USAID задокументировали более 40 тысяч случаев военных преступлений России с 24 февраля 2022 года. USAID также принимает участие в совместных визитах по документированию военных преступлений с Офисом уполномоченного по правам человека в Украине.

Военная помощь Украине от США

Соединенные Штаты Америки выделили очередной пакет военной помощи Украине на 400 млн долларов. В него вошло разнообразное вооружение - от мини-дронов Black Hornet до ракет и бронемашин.

Ранее Пентагон объявил пакет в 1,3 млрд долларов, в который вошли зенитно-ракетные комплексы NASAMS, снаряды для артиллерии, ракеты и другая военная техника.

Предполагается, что пакет должен помочь защитить украинские порты на Черном море после того, как Российская Федерация вышла из "зернового соглашения" и устроила ракетный террор.

Ранее также стало известно, что американские сенаторы просят президента США Джо Байдена подстроить военную помощь Украине под нужды фронта, а также перейти к поставкам истребителей западного образца.

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