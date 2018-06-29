Документального підтвердження російського громадянства Сенцова не існує, - Денісова

Українській стороні ніхто не надав копію документу, який би підтверджував російське громадянство Сенцова

Документального підтвердження російського громадянства утримуваного у Росії політв'язня Олега Сенцова не існує. Про це сьогодні під час прес-конференції повідомила Уповноважений Верховної ради з прав людини Людмила Денисова.

"Російська Федерація, безумовно, визнає, що Сенцов є громадянином України. У мене в руках є така довідка, згідно з якою, до Лабитнанги, до колонії №8 доставили громадянина республіки Україна Сенцова Олега Геннадійовича, і в справі є паспорт, який виданий в Україні... І тому жодного документу, який би підтверджував, що Сенцов Олег є громадянином Російської Федерації на сьогодні немає. Нам ніхто не міг надати ні копію цього документу, цього паспорту, що він російський громадянин, ні його номеру. Цього документу не існує, і тому він громадянин України", - заявила Денісова.

Нагадаємо, раніше український омбудсмен заявила, що Російська Федерація (РФ) намагається силою нав'язати українському ув'язненому Олегу Сенцову російське громадянство в якості покарання.