ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Прибутки від "Північного потоку-2" будуть йти на танки та ракети Росії, - посол Польщі в Україні

Новость на русском →
Київ, Четвер 03 червня 2021 11:57
Прибутки від "Північного потоку-2" будуть йти на танки та ракети Росії, - посол Польщі в Україні Фото: посол Польщі в Україні Бартош Ціхоцькі (facebook com kyivhistorymuseum)
Автор: Анастасія Рокитна

Посол Польщі в Україні Бартош Ціхоцькі заявив, що газопровід "Північний потік-2" - це потужний інструмент в руках Росії. Наївно було б вважати, що Російська Федерація його не використає в своїх цілях.

Про це заявив посол в інтерв'ю "Главкому".

За його словами, обурює, що цей проєкт реалізується під час збройної агресії проти Грузії і України.

"Ми маємо розуміти, що грошові прибутки, які вони отримуватимуть від "Північного потоку-2" підуть не на реформи, зростання інвестицій, торгівлю, а на ракети, танки, кораблі, які приносять смерті для сусідів Росії", - заявив польський посол.

Польща, за словами посла, планує і надалі працювати у тому напрямку, щоби переконати союзників, зокрема Німеччину і США, що реалізацію цього проєкту потрібно затримати.

Нагадаємо, американський сенатор Джин Шахін висловила сподівання, що цього року США введуть нові санкції проти "Північного потоку-2". Вона заявила, що російський газопровід загрожує Україні.

Водночас, в компанії Nord Stream 2 AG, яка будує газопровід, впевнені, що "Північний потік-2" добудують, попри санкції.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Політика Північний потік-2 Російська Федерація Україна
NEWS
Законопроект про олігархів: основні положення (документ)
Законопроект про олігархів: основні положення (документ)
DAILY
Гра вдовгу. Навіщо Верховна рада повертає в'язницю за брехню в деклараціях
Олег Чернишкореспондент РБК-Україна Гра вдовгу. Навіщо Верховна рада повертає в'язницю за брехню в деклараціях