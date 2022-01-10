Виплати зросли. На пенсії за рік спрямовано понад півтрильйона гривень

Загальна сума видатків Пенсійного фонду України за 2021 рік склала 520,9 млрд гривень проти 479,3 млрд гривень за 2020 рік. З них безпосередньо на пенсії спрямовано 509,9 млрд гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані ПФУ .

Як зазначається у повідомленні, у загальних доходах ПФУ (511,8 млрд гривень) власні кошти склали 334,2 млрд гривень, у т.ч. отримані з державного бюджету за деякі категорії застрахованих осіб та покриття недоотриманої суми коштів від застосування пільгового розміру єдиного внеску, 26,5 млрд гривень.

Крім того, з державного бюджету України на фінансування пенсійних та інших запланованих виплат надійшло 177,6 млрд гривень.