Виплати зросли. На пенсії за рік спрямовано понад півтрильйона гривень
Загальна сума видатків Пенсійного фонду України за 2021 рік склала 520,9 млрд гривень проти 479,3 млрд гривень за 2020 рік. З них безпосередньо на пенсії спрямовано 509,9 млрд гривень.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані ПФУ.
Як зазначається у повідомленні, у загальних доходах ПФУ (511,8 млрд гривень) власні кошти склали 334,2 млрд гривень, у т.ч. отримані з державного бюджету за деякі категорії застрахованих осіб та покриття недоотриманої суми коштів від застосування пільгового розміру єдиного внеску, 26,5 млрд гривень.
Крім того, з державного бюджету України на фінансування пенсійних та інших запланованих виплат надійшло 177,6 млрд гривень.
Як повідомляло РБК-Україна, Кабінет міністрів затвердив бюджет Пенсійного фонду України на 2021 рік з дефіцитом у розмірі 21,7 млрд гривень.
Нагадаємо, доходи Пенсійного фонду України за 2020 рік склали 466,1 млрд гривень, витрати - 479,3 млрд гривень. Таким чином, дефіцит коштів фонд склав 13,2 млрд гривень.