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Виплати зросли. На пенсії за рік спрямовано понад півтрильйона гривень

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Україна, Понеділок 10 січня 2022 16:53
Виплати зросли. На пенсії за рік спрямовано понад півтрильйона гривень Фото: на пенсії за 2021 рік спрямовано 510 млрд гривень (bank.gov.ua)
Автор: Олександр Білоус

Загальна сума видатків Пенсійного фонду України за 2021 рік склала 520,9 млрд гривень проти 479,3 млрд гривень за 2020 рік. З них безпосередньо на пенсії спрямовано 509,9 млрд гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані ПФУ.

Як зазначається у повідомленні, у загальних доходах ПФУ (511,8 млрд гривень) власні кошти склали 334,2 млрд гривень, у т.ч. отримані з державного бюджету за деякі категорії застрахованих осіб та покриття недоотриманої суми коштів від застосування пільгового розміру єдиного внеску, 26,5 млрд гривень.

Крім того, з державного бюджету України на фінансування пенсійних та інших запланованих виплат надійшло 177,6 млрд гривень.

Виплати зросли. На пенсії за рік спрямовано понад півтрильйона гривень

Виплати зросли. На пенсії за рік спрямовано понад півтрильйона гривень

Як повідомляло РБК-Україна, Кабінет міністрів затвердив бюджет Пенсійного фонду України на 2021 рік з дефіцитом у розмірі 21,7 млрд гривень.

Нагадаємо, доходи Пенсійного фонду України за 2020 рік склали 466,1 млрд гривень, витрати - 479,3 млрд гривень. Таким чином, дефіцит коштів фонд склав 13,2 млрд гривень.

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