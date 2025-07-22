Доходы России от нефти и газа в июле рухнут более чем на треть, - Reuters

Согласно подсчетам издания, доходы РФ от энергоносителей в июле могут составить около 680 млрд рублей (8,66 млрд долларов) из-за удешевления нефти.

Падение доходов остается чувствительным для российского бюджета, особенно на фоне резкого роста расходов на оборонный сектор и внутреннюю безопасность после начала полномасштабной войны против Украины.

Reuters отмечает, что средняя цена российской нефти в рублёвом эквиваленте остается ниже целевого уровня, заложенного в федеральный бюджет на 2025 год.

Кроме того, за период с января по июль совокупные нефтегазовые доходы России могут сократиться на 20% по сравнению с аналогичным отрезком 2024 года и составить около 5,4 трлн рублей (около 68,95 млрд долларов).