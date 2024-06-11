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Из-за дефицита кадров растет зарплата: в каких сферах лучший заработок

Украина, Вторник 11 июня 2024 12:30
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Из-за дефицита кадров растет зарплата: в каких сферах лучший заработок В каких областях возросла заработная плата (фото: Freepik)
Автор: Юлия Гаюк

На украинском рынке труда наблюдается дефицит кадров. Поэтому для привлечения новых сотрудников компании повышают заработную плату в должностях.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на исследование сайта по поиску работы Work.ua рынка труда за май.

Какие сферы наиболее прибыльны

В мае средняя зарплата в вакансиях на Work.ua составила 20 000 гривен. По регионам только в Днепровской области этот показатель вырос - с 19 500 до 20 000 гривен.

Эксперты убеждены, что кадровый "голод" побуждает работодателей повышать вознаграждения своим сотрудникам. Следует заметить, что речь идет о частном секторе экономики.

"Уже в 2025 году реальные заработные платы в экономике превысят свой довоенный уровень и будут повышаться в дальнейшем, в частности благодаря усилению конкуренции за рабочую силу с зарубежными работодателями", - говорится в исследовании.

Наблюдать рост можно в следующих областях работы:

  • Топменеджмент, руководство высшего звена - 40 000 гривен, +10%
  • Охрана, безопасность - 37 500 гривен, +7%
  • Строительство, архитектура - 25 000 гривен, +6%
  • Дизайн, творчество - 21 000 гривен, +5%
  • Культура, музыка, шоубизнес - 21 000 гривен, +5%
  • Сельское хозяйство, агробизнес - 21 500 гривен, +5%
  • Продажа, закупка - 26 000 гривен, +4%
  • Финансы, банк - 17 500 гривен, +4%

Из-за дефицита кадров растет зарплата: в каких сферах лучший заработок

У топменеджеров и руководителей самых высоких звеньев наибольший прирост к зарплате (фото: Getty Images)

К тому же, в мае самые высокие средние зарплаты предлагали специалистам в Силах обороны Украины - в среднем 70 000 грн.

Среди гражданских профессий самые высокие зарплаты имеют:

  • медиабайер - 50 000 гривен
  • водитель-международник - 47 500 гривен
  • рихтовщик - 42 500 гривен
  • эндодонтист, риелтор - по 40 000 гривен
  • арматурщик - 37 500 гривен
  • бизнес-аналитик - 35 500 гривен
  • медиапродюсер - 35 300 гривен

Ранее мы рассказывали, какие заработные платы предлагают в ВСУ и кого больше ищут.

Читайте также, как знание английского языка повышает заработную плату.

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