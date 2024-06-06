Знание английского повышает зарплату: где и на сколько больше вы можете получать
При поиске работы во многих вакансиях вы можете увидеть пункт об обязательном владении английским языком. В некоторых сферах эти знания могут существенно повысить вашу заработную плату.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на исследование сайта по поиску работы Work.ua.
В какой сфере прирост з/п самый высокий
По данным Work.ua 15% вакансий в категории "Юриспруденция" требуют знания английского языка.
От потенциальных кандидатов требуют такого уровня:
- 1% вакансий - начальный
- 32% вакансий - средний
- 21% вакансий - выше среднего
- 38% вакансий - продвинутый
- 8% вакансий - свободно
Начальный уровень знания английского не дает больших перспектив в этой сфере. Возможности начинают вырисовываться от среднего до продвинутого уровня.
Кому нужно знать английский
В сфере юриспруденции идет речь о таких должностях:
- начальник юридического отдела
- юрист-международник
- юрист ВЭД
- юрист по интеллектуальной собственности
- юрист по международным грантовым программам
- юрист по защите персональных данных (GDPR)
- юрист по оценке комплаенс-рисков
- IT-юрист
- юрист по работе с инновационным бизнесом
- корпоративный юрист
- адвокат/юрист по налоговому праву
- юрист по антимонопольному праву
В то же время компаниям, где на работе нужно использовать иностранный язык, не просто найти нужного кандидата.
"В апреле 2024 года только три вакансии в категории "Юриспруденция" не получили ни одного отклика от соискателей. Все они требовали продвинутого уровня английского языка. В одной из вакансий компания искала юриста по медицинскому праву, в двух других - иммиграционного юриста", - говорится в исследовании.
У 53% соискателей работы средний уровень английского, а начальный - у 24%. В то же время работодатели ищут людей с уровнем выше среднего и продвинутого, а таких - 6% и 16% соответственно.
Как со знанием английского растет з/п
Средний размер зарплаты в категории "Юриспруденция" со знанием английского языка в апреле 2024 года составлял 27 500 гривен. Это на 38% выше средней зарплаты в категории.
К тому же, чем выше уровень английского, тем выше ожидания соискателей относительно заработной платы.
"Если на уровнях "начальный" и "средний" этот показатель составляет 20 000 гривен, то искатели с уровнем "выше среднего" претендуют на доход 25 000 гривен. Соискатели с продвинутым английским хотят зарабатывать по меньшей мере 30 000 гривен", - говорится в аналитике.
Хотя интересно, что при этом свободно владеющие английским кандидаты указали размер желаемой зарплаты 22 500 гривен.
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