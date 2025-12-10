Доход инвесторов Inzhur превысил 1 миллиард гривен

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-релиз.

О превышении отметки в 1 миллиард гривен консолидированного дохода инвесторов Inzhur стало известно в среду, 10 декабря - сразу после выплаты ноябрьских дивидендов инвесторам фонда Inzhur REIT.

Обновленный показатель составил 1,029 млрд грн, из которых 567,7 млн грн - это выплаченные дивиденды, а 462,01 млн грн - капитализация (рост стоимости активов).

Путь к миллиарду консолидированного дохода занял 3 года и 9 месяцев: при этом большую его часть Inzhur преодолел в 2025 году - нарастив сумму на 63,63%.

Такой рост стал возможным, в частности, благодаря успешному запуску нового мегафонда Inzhur REIT, который снизил минимальный порог инвестиций в крупную коммерческую недвижимость Украины до рекордных 10 грн.

Ключевые показатели Inzhur по состоянию на 10 декабря 2025 года выглядят так: 46 тысяч - активных счетов; 4,58 млрд грн - активов в управлении; 1,029 млрд грн - доход совладельцев.