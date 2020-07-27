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Бойовики провокують зрив "тиші" на Донбасі, - штаб ООС

Донбас, Понеділок 27 липня 2020 02:42
Бойовики провокують зрив "тиші" на Донбасі, - штаб ООС
Фото: ООС на Донбасі (flickr.com/ministryofdefenceua)
Автор: Артур Родивилов

Бойовики мінують позиції ООС вибухівкою

Бойовики на Донбасі використовують міни з метою зірвати встановлений з опівночі 27 липня режим повного і всеосяжного припинення вогню. Терористи зробили чергову провокацію неподалік Новомихайлівки

Про це повідомляє у Facebook прес-центр штабу ООС.

Окупанти зробили мінування позицій ЗСУ протипіхотними мінами ПОМ-2 за допомогою протитанкових гранатометів. Такі міни заборонені Оттавською конвенцією і виготовляються виключно в РФ.

У штабі зазначили, що ПОМ-2 встановлюється дистанційно і має період самоліквідації від чотирьох до 100 годин.

"Підступність провокації полягає в тому, що незабаром, вже під час дії перемир'я, міна може детонувати, і вибух буде розцінюватися, як обстріл з боку українських позицій, або підрив українських воїнів на власних мінах. Тобто, в будь-якому випадку, як зрив повного і всеосяжного режиму припинення вогню", - розповіли в штабі ООС.

Нагадаємо, о 00:01 понеділка, 27 липня, на Донбасі набула чинності угода про режим "тиші", яку погодили в рамках Тристоронньої контактної групи.

Як повідомляло РБК-Україна, на передову відправлять українських миротворців ООН і залучать представників вітчизняних та іноземних ЗМІ.

Крім цього, раніше в терористичних угрупованнях "ЛДНР" заявили, що їхні силові структури переходять до повного безстрокового припинення вогню з 27 липня.

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