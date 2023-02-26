Договор о сближении с НАТО не защитит Украину и подталкивает на невыгодные переговоры, - ISW

Аналитики напомнили, что о подготовке договора о сближении с НАТО сообщил The Wall Street Journal.

Точные положения пакта не определены, но официальные лица указали, что договор предоставит Украине передовую военную технику, оружие и боеприпасы, но не защиту по статье V или обязательство разместить силы НАТО в Украине, что не соответствует требованиям Киева.

Официальные лица заявили, что пакт направлен на обеспечение Украины, чтобы украинские силы могли провести контрнаступление, которое посадит Россию за стол переговоров и сдержит любую российскую агрессию в будущем.

Издание отмечает, что эти официальные лица выразили сомнения относительно способности Запада выдержать длительные военные действия, большого количества потерь, которые Украина понесет в такой продолжительной войне, и способности украинских сил полностью вернуть себе давно оккупированные территории, такие как Крым.

При этом WSJ сопоставил частные оговорки этих официальных лиц с публичными заявлениями президента США Джо Байдена о поддержке, в которых не упоминались мирные переговоры, и с опасениями лидеров Центральной и Восточной Европы, что преждевременные мирные переговоры будут способствовать дальнейшей российской агрессии.

Президент России Владимир Путин не дал никаких признаков того, что он готов пойти на компромисс в отношении заявленных им максималистских целей, которые включают «нейтралитет» и демилитаризацию Украины, а также фактическую смену режима в Киеве, о чем постоянно сообщает ISW.

Ключевые выводы ISW

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко планирует встретиться с председателем Китая Си Цзиньпином, возможно, для оказания помощи России и Китаю в обходе санкций.

Президент США Джо Байден отверг мирный план Китая.

Лукашенко вдохнул новую жизнь в информационную операцию Кремля по Приднестровью, ложно заявив, что открытие приднестровского фронта отвечает интересам Запада.

Российские власти задержали более 50 человек на антивоенных демонстрациях в 14 городах России 24 февраля.

Основатель "ЧВК Вагнера" Евгений Пригожин и его сторонники раскритиковали министра обороны России Сергея Шойгу за то, что его зять Алексей Столяров якобы лайкает в Instagram антивоенные посты.

Российские войска продолжали наносить наземные удары северо-западнее Сватово и в районе Кременной.

Российские силы добились незначительных территориальных успехов вокруг Бахмута и Авдеевки и продолжали наносить наземные удары по всей линии фронта в Донецкой области.

Российские войска продолжают бороться за ведение эффективных боевых действий на линии фронта в Запорожской области.

Российские войска продолжают нести значительные потери на поле боя, что побудило некоторых блогеров критиковать Министерство обороны России за то, что оно не признало масштабы потерь.

Российские власти используют украинских детей из Мариуполя в качестве пропаганды, чтобы ложно представить Россию как "спасительницу" оккупированных территорий.

Отметим, что решения о договоре в Альянсе принимаются только консенсусом. Поэтому соглашение о сближении должно получить поддержку всех стран-членов.

Ранее РБК-Украина сообщало, что в феврале в Париже на трехсторонней встрече президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц призвали президента Украины Владимира Зеленского к мирным переговорам с Россией.

Также президент Владимир Зеленский заявлял, что Украина проводит техническую подготовку к деоккупации своих территорий. Это касается как оружия, так и учения солдат.

Напомним, ранее экскомандующий войсками США в Европе генерал в отставке Бен Ходжес заявлял, что Украина может вернуть Крым уже к концу лета 2023 года.

Также мы писали, что, по словам Зеленского, без деоккупации Крыма мир между Россией и Украиной невозможен.

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