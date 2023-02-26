Договор о сближении с НАТО не защитит Украину и подталкивает на невыгодные переговоры, - ISW
Официальные лица Великобритании, Франции и Германии готовят договор между НАТО и Украиной, который не обеспечивает защиты и отражает желание оказать давление на Киев, чтобы он согласился на урегулирование путем переговоров с РФ на невыгодных условиях.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Институт изучения войны (ISW).
Аналитики напомнили, что о подготовке договора о сближении с НАТО сообщил The Wall Street Journal.
Точные положения пакта не определены, но официальные лица указали, что договор предоставит Украине передовую военную технику, оружие и боеприпасы, но не защиту по статье V или обязательство разместить силы НАТО в Украине, что не соответствует требованиям Киева.
Официальные лица заявили, что пакт направлен на обеспечение Украины, чтобы украинские силы могли провести контрнаступление, которое посадит Россию за стол переговоров и сдержит любую российскую агрессию в будущем.
Издание отмечает, что эти официальные лица выразили сомнения относительно способности Запада выдержать длительные военные действия, большого количества потерь, которые Украина понесет в такой продолжительной войне, и способности украинских сил полностью вернуть себе давно оккупированные территории, такие как Крым.
При этом WSJ сопоставил частные оговорки этих официальных лиц с публичными заявлениями президента США Джо Байдена о поддержке, в которых не упоминались мирные переговоры, и с опасениями лидеров Центральной и Восточной Европы, что преждевременные мирные переговоры будут способствовать дальнейшей российской агрессии.
Президент России Владимир Путин не дал никаких признаков того, что он готов пойти на компромисс в отношении заявленных им максималистских целей, которые включают «нейтралитет» и демилитаризацию Украины, а также фактическую смену режима в Киеве, о чем постоянно сообщает ISW.
Ключевые выводы ISW
- Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко планирует встретиться с председателем Китая Си Цзиньпином, возможно, для оказания помощи России и Китаю в обходе санкций.
- Президент США Джо Байден отверг мирный план Китая.
- Лукашенко вдохнул новую жизнь в информационную операцию Кремля по Приднестровью, ложно заявив, что открытие приднестровского фронта отвечает интересам Запада.
- Российские власти задержали более 50 человек на антивоенных демонстрациях в 14 городах России 24 февраля.
- Основатель "ЧВК Вагнера" Евгений Пригожин и его сторонники раскритиковали министра обороны России Сергея Шойгу за то, что его зять Алексей Столяров якобы лайкает в Instagram антивоенные посты.
- Российские войска продолжали наносить наземные удары северо-западнее Сватово и в районе Кременной.
- Российские силы добились незначительных территориальных успехов вокруг Бахмута и Авдеевки и продолжали наносить наземные удары по всей линии фронта в Донецкой области.
- Российские войска продолжают бороться за ведение эффективных боевых действий на линии фронта в Запорожской области.
- Российские войска продолжают нести значительные потери на поле боя, что побудило некоторых блогеров критиковать Министерство обороны России за то, что оно не признало масштабы потерь.
- Российские власти используют украинских детей из Мариуполя в качестве пропаганды, чтобы ложно представить Россию как "спасительницу" оккупированных территорий.
Отметим, что решения о договоре в Альянсе принимаются только консенсусом. Поэтому соглашение о сближении должно получить поддержку всех стран-членов.
Ранее РБК-Украина сообщало, что в феврале в Париже на трехсторонней встрече президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц призвали президента Украины Владимира Зеленского к мирным переговорам с Россией.
Также президент Владимир Зеленский заявлял, что Украина проводит техническую подготовку к деоккупации своих территорий. Это касается как оружия, так и учения солдат.
Напомним, ранее экскомандующий войсками США в Европе генерал в отставке Бен Ходжес заявлял, что Украина может вернуть Крым уже к концу лета 2023 года.
Также мы писали, что, по словам Зеленского, без деоккупации Крыма мир между Россией и Украиной невозможен.
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