Зеленський у Канаді підтвердив курс України на членство в ЄС і НАТО

Фото: Володимир Зеленський і Христея Фріланд (president.gov.ua)

Президент України зустрівся главою МЗС Канади

Президент України Володимир Зеленський у рамках візиту до Канади зустрівся в Торонто з міністром закордонних справ цієї країни Христею Фріланд. Про це повідомляє президентська прес-служба.

Як зазначили в прес-службі, Зеленський підтвердив, що курс України на повноправне членство в ЄС і НАТО залишається незмінним, і висловив сподівання на подальшу активну взаємодію з Канадою у питаннях євроатлантичної інтеграції нашої країни.

Також президент подякував Канаді за послідовну всебічну підтримку України на двосторонньому рівні і в рамках багатосторонніх форматів співпраці, зокрема "Великої сімки" та ООН.

"Володимир Зеленський і Христя Фріланд наголосили на важливості консолідації міжнародної коаліції для протидії російській агресії", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, за даними опитування Соціологічної групи "Рейтинг", голоси учасників референдуму по вступу в ЄС розподілилися б наступним чином: 74% за, 26% - проти. На референдумі щодо НАТО голоси розподілилися б так: 63% - за, 37% проти.

Відзначимо, президент Володимир Зеленський вважає, що вступ України в НАТО можливий тільки після референдуму.