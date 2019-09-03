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НАТО підтримає зусилля США щодо досягнення миру в Афганістані

Новини » Політика    03.09.2019 - 20:12
НАТО підтримає зусилля США щодо досягнення миру в Афганістані
Фото: Йенс Столтенберг (flickr.com/nato)

НАТО продовжить надавати підтримку афганським силам безпеки

На зустрічі в Брюсселі генсек НАТО Йенс Столтенберг запевнив держсекретаря США Майка Помпео щодо підтримки мирних переговорів з "Талібаном" і засудив теракти в Афганістані. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW.

Повідомляється, що Столтенберг також засудив нещодавні теракти в Афганістані, зокрема, вчинене напередодні напад на район Кабула Green Village, де проживають іноземні дипломати. Тоді відповідальність за вибух, що забрала життя не менше 16 осіб, взяло на себе радикальне ісламістське угруповання "Талібан".

"НАТО продовжить надавати підтримку афганським силам безпеки", - запевнив Столтенберг.

У свою чергу, Помпео також позитивно оцінив підсумки переговорів.

"США співпрацює плече до плеча з союзниками по НАТО, щоб впоратися з загальними завданнями у сфері безпеки", - сказав він.

Нагадаємо, 20 серпня представник держдепартаменту США з питань Афганістану Залмай Халілзад в столиці Катару Дохе домовився з "Талібаном" про виведення американських військ і перші кроки до перемир'я. Представники США і таліби погодили умови мирної угоди, проте його підписання відкладається через позиції офіційної влади Афганістану.

Як повідомляло РБК-Україна, трохи пізніше Трамп заявив, що США продовжать підтримувати військову присутність в Афганістані, навіть після досягнення мирної угоди з талібами.

У Балтійському морі почалися військові навчання НАТО Військові США залишаться в Афганістані навіть після підписання мирної угоди
Новини України НАТОТалібан
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