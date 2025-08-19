Добавляйте этот ингредиент всегда к пасте: вот почему

Способы добавления шпината в пасту

Свежий шпинат

Добавьте его в горячую пасту в самом конце приготовления. Листья быстро вянут от тепла макарон и соуса - этого достаточно, чтобы сохранить витамины и нежный вкус.

Если соус сливочный или томатный, шпинат можно просто вмешать в готовое блюдо.

Бланшированный шпинат

Бросьте шпинат на 30-40 секунд в кипящую воду, сразу откиньте на дуршлаг и промойте холодной водой. Затем мелко нарежьте и добавьте в соус или непосредственно в пасту.

Обжаренный шпинат

На оливковом масле слегка поджарьте чеснок, добавьте шпинат и тушите 1-2 минуты, пока он "сядет". После этого смешайте его с пастой и соусом.

Преимущества шпината

Богат антиоксидантами

Антиоксиданты, включая витамин С, лютеин и зеаксантин, являются одними из самых важных питательных веществ для снижения воспаления.

Шпинат также является отличным источником витамина Е, который может помочь уменьшить воспаление. Эти антиоксиданты работают, нейтрализуя вредные молекулы, называемые свободными радикалами, которые могут повреждать клетки, приводя к таким проблемам, как воспаление и хронические заболевания.

Насыщает клетчаткой

Клетчатка способствует здоровому, разнообразному кишечному микробиому, который влияет на иммунное здоровье и воспаление. Употребление достаточного количества клетчатки может помочь предотвратить хронические воспалительные заболевания, такие как сердечно-сосудистые заболевания, расстройства пищеварения и диабет.

Всего полстакана вареного шпината добавляет около 2 граммов клетчатки или 7% от суточной нормы.

Удобство и универсальность

Шпинат широко доступен, универсален и готовится быстро и легко.

Добавление шпината в пасту - отличный вариант, поскольку он имеет мягкий вкус и вянет при нагревании, поэтому вы можете добавить его большое количество.

Кому нельзя есть шпинат

Шпинат содержит много пользы, но некоторым людям он может нанести вред. В частности: