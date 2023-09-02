Добавил 1000 мегаватт мощности. Энергоатом вывел из ремонта один из блоков АЭС

"Атомные энергоблоки - позавчера (31 августа - ред.) вышел снова у нас - я благодарен за это очень Энергоатому - раньше на 5 дней из ремонта очередной блок. И это добавило 1000 МВт дополнительно в систему", - сказал Галущенко.

По его словам, ремонтные работы на сегодня происходят в соответствии с графиками. При этом есть определенные сложности, когда во время ремонтных работ обнаруживают снаряды, которые не разорвались. Поэтому иногда происходят определенные корректировки графиков ремонта.

Галущенко напомнил, что атомная генерация несет более 50% всей генерации страны, и добавил, что все 9 блоков, которые сейчас есть на контролируемой территории, должны стопроцентно отработать в течение этой зимы.

"Это очень важно", - отметил Галущенко.

Подготовка к зиме

Напомним, прошлой осенью и зимой российские оккупанты регулярно проводили массированные удары по Украине. Их целью была энергосистема.

В результате повреждения объектов энергетической инфраструктуры по всей Украине вводили графики отключений света.

Ранее Министр восстановления, развития общин, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков рассказал, что в Украине восстановили практически все тепловые электростанции, которые россияне повредили ракетными ударами.

К тому же, в связи с угрозой ударов по энергетике украинцев предупреждают о возможных графиках отключения света осенью и зимой 2023-2024. Причем в некоторых областях уже началась разъяснительная кампания.

Более подробно о том, где уже подготовили графики и как они будут выглядеть, - в материале РБК-Украина.

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