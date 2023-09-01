Зима без света? Какие графики отключения готовят украинцам: что нужно знать
В связи с угрозой ударов по энергетике украинцев предупреждают о возможных графиках отключения света осенью и зимой 2023-2024. Причем в некоторых областях уже началась разъяснительная кампания.
Подробнее о том, где уже подготовили графики и как они будут выглядеть, - в материале РБК-Украина.
Что говорят власти и есть ли угроза блекаута
На днях министр энергетики Герман Галущенко рассказал, что Украина готовится пройти осень и зиму без отключений света, и для этого есть необходимые ресурсы. Но всегда есть одно "но".
"Энергосистема будет готова к зиме, есть все необходимые ресурсы для прохождения зимнего отопительного сезона без отключений электроэнергии. Но не исключены последствия вражеских террористических атак. Цель врага - достичь блекаута в Украине. Прошлой зимой мы многому научились с точки зрения удержания энергосистемы, но удары врага могут быть модифицированы", - отметил он.
По его словам, если отключения света и будут, то только как следствие российских атак на энергосистему. И они будут носить временный характер.
Фото: Герман Галущенко говорит, будут графики или нет зависит от российских атак на энергетику (atom.gov.ua)
На сегодня сложно отразить реальную картину того, в каком состоянии находится энергетика после ракетных ударов и дроновых атак, как и спрогнозировать то, что ждет Украину в ближайшие месяцы.
Однако РБК-Украина рассмотрело три возможных сценария.
Положительный
При таком сценарии серьезных рисков не предвидится, если план ремонтов выполнят, а новых обстрелов не будет.
"Если обстрелов не будет, то можем говорить, что почти во всех случаях можно будет покрыть потребление и избежать масштабных отключений", - отметил глава правления "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий.
Но такой сценарий маловероятен. Согласно прогнозам экспертов и представителей властей, атаки могут быть интенсивными, в том числе на системы передачи от тепловых и атомных станций. Кроме того, всегда есть риски стабилизационных отключений в прифронтовых районах.
Реальный
В случае новых масштабных атак многое будет зависеть от характера ударов и мест поражения.
"Спрогнозировать, что выйдет из строя, сложно", - добавил Кудрицкий.
Отметим, замена поврежденных трансформаторов ведется до сих пор, причем большая часть оборудования под замену придет осенью. Остается надеяться на то, что защита энергетических объектов и опыт прошлого сезона помогут избежать долгосрочных перебоев.
Наихудший
При худшем сценарии из-за массированных обстрелов Украина может погрузиться в блекаут. Речь идет о длительном отсутствии света, если не по всей стране, то на ее большой части.
Фото: Россия не отказалась от планов погрузить Украину в блекаут (Виталий Носач/РБК-Украина)
Хотя опрошенные РБК-Украина эксперты сомневаются в данном варианте. Оптимизма добавляют прогнозы разведки, которые не ждут настолько масштабных ударов как в прошлом.
Поэтому самым негативным вариантом считается возвращение стабилизационных отключений и графиков. Украинцам советуют проверить исправность бытовых генераторов, запастись зарядными станциями, павербанками и автономными источниками света.
Отметим, в некоторых регионах уже проводится разъяснительная работа. А в Киеве, например, говорили о тренировках по обеспечению устойчивости систем жизнеобеспечения на случай блекаута. В настоящее время столица отрабатывает около 15 сценариев.
Львовская область
Жителям Львовской области уже напоминают о принадлежности к группам, если будут введены графики отключения света.
"Сообщения, которые получают потребители, не означают введение графиков, а лишь информируют, к какой группе принадлежит тот или иной потребитель. Пока информации о применении аварийно-разгрузочных отключений нет", - говорят в "Львовоблэнерго".
С декабря до февраля на территории региона действовали графики, которые предусматривали подачу света на 8 часов в сутки. Из-за российских атак во Львовской области были уничтожены почти все подстанции. Мэр Львова Андрей Садовый в феврале предупреждал, что новые массовые атаки могли бы оставить город без света на два месяца.
В августе начальник Львовской ОВА Максим Козицкий напомнил, что новые графики подготовили в мае 2023-го. Но без надобности их не будут вводить.
На данный момент графики на 6 групп выглядят следующим образом.
Фото: графики отключения света во Львовской области
"Львовоблэнерго" отмечает, что с 1 октября 2023 года графики будут обновлены в соответствии с министерскими инструкциями.
Ивано-Франковская область
На сайте "Прикарпатьеоблэнерго" предупреждают, что новые графики вступят в силу с 1 октября 2023-го и будут действительны до 30 сентября 2024-го. Решение о введении графиков принимает "Укрэнерго" при согласовании с министерством и доводит до всех энергокомпаний.
"В случае введения графиков пользователям будет сообщено заранее", - говорится в сообщении.
Такие графики ранее вводились после атак на объекты критической инфраструктуры. И если Россия снова прибегнет к ударам, в результате чего возникнет дефицит электроэнергии, то их снова начнут применять.
Облэнерго предлагает ознакомиться с графиками по ссылке.
Хмельницкая область
Технический директор "Хмельницкоблэнерго" Алексей Филипчук на днях рассказал, что ведутся ремонты трансформаторных подстанций и распределительных пунктов. Что касается графиков отключения света, то они в разработке.
"Как только процесс формирования и согласования графиков почасовых отключений завершится, они будут обнародованы на официальном сайте "Хмельницкоблэнерго", - отметил он.
Пока же известно, что графики в Хмельницкой области будут содержать шесть очередей, поскольку такое требование было введено в конце 2022 года.
Абонентам советуют зарегистрироваться в "Личном кабинете", внести номер телефона и почту в раздел "Коммуникации". Тогда будет можно в чат-ботах просматривать свою очередь и оперативно узнавать об отключениях.
Полтавская область
Власти Полтавской области готовятся к введению графиков в ближайшие месяцы. По словам начальника местной ОВА Дмитрия Лунина, общий уровень готовности к зиме составляет 70%.
"Разработаны графики отключений электроэнергии, рассчитанные на шесть очередей. И графики ограничения для промышленных потребителей", - добавил он.
С графиками для Полтавской области можно ознакомиться по ссылке.
Сумская область
На сайте оператора "Сумыоблэнерго" уже обнародован график почасовых отключений на 2023-2024 годы на шесть очередей.
Сообщается, что в случае масштабных атак возможно одновременное применение двух и более очередей, поэтому время отключения может отличаться от указанного в графике. При превышении сверх заданных "Укрэнерго" лимитов могут применяться аварийный или специальный график отключений.
Фото: графики отключений в Сумской области
Опубликованный график расписан на каждое число месяца для каждой очереди. Пока он предполагает отключения не более чем на 4 часа в день.
Запорожская область
В прифронтовом регионе стабилизационные отключения продолжаются. Они осуществляются в три очереди, ориентировочная продолжительность отключения для каждой - 4 часа с возможными задержками.
"Запорожьеоблэнерго" предупреждает, что в случае необходимости могут быть введены аварийные стабилизационные и экстренные стабилизационные отключения.
Подробнее ознакомиться с графиками можно по ссылке.
Что в других регионах
Отметим, по состоянию на 1 сентября графики отключений подготовили не во всех областях. Поэтому ниже приводим ссылки на сайты региональных операторов, на которых можно отслеживать всю необходимую информацию.
- Киев - ДТЭК Киевские Электросети
- Киевская область - ДТЭК Киевские Региональные Электросети
- Харьковская область - "Харьковоблэнерго"
- Одесская область - ДТЭК Одесские Электросети
- Львовская область - "Львовоблэнерго"
- Херсонская область - "Херсоноблэнерго"
- Винницкая область - "Винницаоблэнерго"
- Харьковская область - "Харьковоблэнерго"
- Днепропетровская область - ДТЭК Днепровские Электросети
- Запорожская область - "Запорожьеоблэнерго"
- Донецкая область - ДТЭК Донецкие Электросети
- Черниговская область - "Черниговоблэнерго"
- Закарпатская область - "Закарпатьеоблэнерго"
- Полтавская область - "Полтаваоблэнерго"
- Хмельницкая область - "Хмельницоблэнерго"
- Волынская область - "Волыньоблэнерго"
- Тернопольская область - "Тернопольоблэнерго"
- Кировоградская область - "Кировоградоблэнерго"
- Житомирская область - "Житомироблэнерго"
- Сумская область - "Сумыоблэнерго"
- Черкасская область - "Черкассыоблэнерго"
- Николаевская область - "Николаевоблэнерго"
- Черновицкая область - "Черновцыоблэнерго"
- Ровенская область - "Ровнооблэнерго"
- Ивано-Франковская область - "Прикарпатьеоблэнерго"
Отметим, согласно регламенту, графики распределяются на шесть равных очередей. При их составлении учитываются схемы электроснабжения потребителей первой категории, а также объектов критической инфраструктуры.
Операторы не позднее 8 часов до применения графиков сообщают о них на своих сайтах и/или по оперативной линии.
Максимальное время отключений:
- не должно превышать 4 часов
- при ниже -10 градусов - не дольше 2 часов
На период действия военного положения и в течение года после него перерыв в электроснабжении не может превышать 6 часов в течение суток. Допускается увеличение на 1 час независимо от температуры воздуха.
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