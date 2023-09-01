Зима без света? Какие графики отключения готовят украинцам: что нужно знать

В связи с угрозой ударов по энергетике украинцев предупреждают о возможных графиках отключения света осенью и зимой 2023-2024. Причем в некоторых областях уже началась разъяснительная кампания.

Подробнее о том, где уже подготовили графики и как они будут выглядеть, - в материале РБК-Украина .

Что говорят власти и есть ли угроза блекаута

На днях министр энергетики Герман Галущенко рассказал, что Украина готовится пройти осень и зиму без отключений света, и для этого есть необходимые ресурсы. Но всегда есть одно "но".

"Энергосистема будет готова к зиме, есть все необходимые ресурсы для прохождения зимнего отопительного сезона без отключений электроэнергии. Но не исключены последствия вражеских террористических атак. Цель врага - достичь блекаута в Украине. Прошлой зимой мы многому научились с точки зрения удержания энергосистемы, но удары врага могут быть модифицированы", - отметил он.

По его словам, если отключения света и будут, то только как следствие российских атак на энергосистему. И они будут носить временный характер.

Фото: Герман Галущенко говорит, будут графики или нет зависит от российских атак на энергетику (atom.gov.ua)

На сегодня сложно отразить реальную картину того, в каком состоянии находится энергетика после ракетных ударов и дроновых атак, как и спрогнозировать то, что ждет Украину в ближайшие месяцы.

Однако РБК-Украина рассмотрело три возможных сценария.

Положительный

При таком сценарии серьезных рисков не предвидится, если план ремонтов выполнят, а новых обстрелов не будет.

"Если обстрелов не будет, то можем говорить, что почти во всех случаях можно будет покрыть потребление и избежать масштабных отключений", - отметил глава правления "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий.

Но такой сценарий маловероятен. Согласно прогнозам экспертов и представителей властей, атаки могут быть интенсивными, в том числе на системы передачи от тепловых и атомных станций. Кроме того, всегда есть риски стабилизационных отключений в прифронтовых районах.

Реальный

В случае новых масштабных атак многое будет зависеть от характера ударов и мест поражения.

"Спрогнозировать, что выйдет из строя, сложно", - добавил Кудрицкий.

Отметим, замена поврежденных трансформаторов ведется до сих пор, причем большая часть оборудования под замену придет осенью. Остается надеяться на то, что защита энергетических объектов и опыт прошлого сезона помогут избежать долгосрочных перебоев.

Наихудший

При худшем сценарии из-за массированных обстрелов Украина может погрузиться в блекаут. Речь идет о длительном отсутствии света, если не по всей стране, то на ее большой части.

Фото: Россия не отказалась от планов погрузить Украину в блекаут (Виталий Носач/РБК-Украина)

Хотя опрошенные РБК-Украина эксперты сомневаются в данном варианте. Оптимизма добавляют прогнозы разведки, которые не ждут настолько масштабных ударов как в прошлом.

Поэтому самым негативным вариантом считается возвращение стабилизационных отключений и графиков. Украинцам советуют проверить исправность бытовых генераторов, запастись зарядными станциями, павербанками и автономными источниками света.

Отметим, в некоторых регионах уже проводится разъяснительная работа. А в Киеве, например, говорили о тренировках по обеспечению устойчивости систем жизнеобеспечения на случай блекаута. В настоящее время столица отрабатывает около 15 сценариев.

Львовская область

Жителям Львовской области уже напоминают о принадлежности к группам, если будут введены графики отключения света.

"Сообщения, которые получают потребители, не означают введение графиков, а лишь информируют, к какой группе принадлежит тот или иной потребитель. Пока информации о применении аварийно-разгрузочных отключений нет", - говорят в "Львовоблэнерго".

С декабря до февраля на территории региона действовали графики, которые предусматривали подачу света на 8 часов в сутки. Из-за российских атак во Львовской области были уничтожены почти все подстанции. Мэр Львова Андрей Садовый в феврале предупреждал, что новые массовые атаки могли бы оставить город без света на два месяца.

В августе начальник Львовской ОВА Максим Козицкий напомнил, что новые графики подготовили в мае 2023-го. Но без надобности их не будут вводить.

На данный момент графики на 6 групп выглядят следующим образом.

Фото: графики отключения света во Львовской области

"Львовоблэнерго" отмечает, что с 1 октября 2023 года графики будут обновлены в соответствии с министерскими инструкциями.

Ивано-Франковская область

На сайте "Прикарпатьеоблэнерго" предупреждают, что новые графики вступят в силу с 1 октября 2023-го и будут действительны до 30 сентября 2024-го. Решение о введении графиков принимает "Укрэнерго" при согласовании с министерством и доводит до всех энергокомпаний.

"В случае введения графиков пользователям будет сообщено заранее", - говорится в сообщении.

Такие графики ранее вводились после атак на объекты критической инфраструктуры. И если Россия снова прибегнет к ударам, в результате чего возникнет дефицит электроэнергии, то их снова начнут применять.

Облэнерго предлагает ознакомиться с графиками по ссылке.

Хмельницкая область

Технический директор "Хмельницкоблэнерго" Алексей Филипчук на днях рассказал, что ведутся ремонты трансформаторных подстанций и распределительных пунктов. Что касается графиков отключения света, то они в разработке.

"Как только процесс формирования и согласования графиков почасовых отключений завершится, они будут обнародованы на официальном сайте "Хмельницкоблэнерго", - отметил он.

Пока же известно, что графики в Хмельницкой области будут содержать шесть очередей, поскольку такое требование было введено в конце 2022 года.

Абонентам советуют зарегистрироваться в "Личном кабинете", внести номер телефона и почту в раздел "Коммуникации". Тогда будет можно в чат-ботах просматривать свою очередь и оперативно узнавать об отключениях.

Полтавская область

Власти Полтавской области готовятся к введению графиков в ближайшие месяцы. По словам начальника местной ОВА Дмитрия Лунина, общий уровень готовности к зиме составляет 70%.

"Разработаны графики отключений электроэнергии, рассчитанные на шесть очередей. И графики ограничения для промышленных потребителей", - добавил он.

С графиками для Полтавской области можно ознакомиться по ссылке.

Сумская область

На сайте оператора "Сумыоблэнерго" уже обнародован график почасовых отключений на 2023-2024 годы на шесть очередей.

Сообщается, что в случае масштабных атак возможно одновременное применение двух и более очередей, поэтому время отключения может отличаться от указанного в графике. При превышении сверх заданных "Укрэнерго" лимитов могут применяться аварийный или специальный график отключений.

Фото: графики отключений в Сумской области

Опубликованный график расписан на каждое число месяца для каждой очереди. Пока он предполагает отключения не более чем на 4 часа в день.

Запорожская область

В прифронтовом регионе стабилизационные отключения продолжаются. Они осуществляются в три очереди, ориентировочная продолжительность отключения для каждой - 4 часа с возможными задержками.

"Запорожьеоблэнерго" предупреждает, что в случае необходимости могут быть введены аварийные стабилизационные и экстренные стабилизационные отключения.

Подробнее ознакомиться с графиками можно по ссылке.

Что в других регионах

Отметим, по состоянию на 1 сентября графики отключений подготовили не во всех областях. Поэтому ниже приводим ссылки на сайты региональных операторов, на которых можно отслеживать всю необходимую информацию.

Отметим, согласно регламенту, графики распределяются на шесть равных очередей. При их составлении учитываются схемы электроснабжения потребителей первой категории, а также объектов критической инфраструктуры.

Операторы не позднее 8 часов до применения графиков сообщают о них на своих сайтах и/или по оперативной линии.

Максимальное время отключений:

не должно превышать 4 часов

при ниже -10 градусов - не дольше 2 часов

На период действия военного положения и в течение года после него перерыв в электроснабжении не может превышать 6 часов в течение суток. Допускается увеличение на 1 час независимо от температуры воздуха.