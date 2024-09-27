В "Армия+" можно редактировать данные: как это сделать

В приложении "Армия+" появилась новая функция для военнослужащих – теперь можно корректировать данные о военной службе. После внесения изменений генерируется номер заявки, по которому можно отслеживать статус обновления.

С момента запуска "Армия+" некоторые военные столкнулись с проблемой, когда информация об их службе не отображалась в приложении. Чаще это случалось из-за того, что данные в территориальных центрах комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) не были оцифрованы. Для исправления этого необходимо было загрузить приложение "Резерв+" и через него отправлять запросы.

В Минобороны отмечают, что за первые четыре недели работы более 60 тыс. военнослужащих обновили свои данные через "Резерв+". Однако это было неудобно, поскольку требовало установки дополнительного приложения и не предоставляло обратной связи о статусе заявки. Теперь процедуру упростили.

Как обновить данные через "Армия+" :

Загрузите или обновите приложение и авторизуйтесь.

Если данные о вашей службе отсутствуют, на экране появится сообщение "Мы не нашли данных о вашей военной службе". Нажмите кнопку "Я точно действующий военный".

Заполните форму, указав необходимую информацию и отправьте запрос.

Получите номер заявки, который позволит отслеживать его статус, и ожидайте уведомления о результате.

С момента запуска "Армия+" за полтора месяца в приложении авторизовалось более 270 тысяч военнослужащих. Около 1 тысячи воинских частей уже внедрили этот сервис, а также подано 7 тысяч электронных рапортов, имеющих юридический статус бумажных.