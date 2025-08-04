Дополнительные поезда из Киева в Чернигов и Винницу: когда будут курсировать и где купить билеты

Ранее РБК-Украина писало, что "Укрзализныця" запускает дополнительные поезда из Львова до Ворохты в августе, чтобы украинцы успели увидеть Карпаты этим летом. Поезда будут курсировать в разные дни с 6 до 17 августа. В составе - вагоны плацкарт, купе и СВ. Билеты уже в продаже онлайн и в кассах.

Напомним, с 1 августа 2025 года "Укрзализныця" ввела тестовую верификацию пассажиров через "Дія.Підпис" при покупке или возврате билетов на три популярных рейса: Киев-Ужгород, Львов-Одесса и Киев-Чоп. Цель - борьба с билетными спекуляциями. Билеты на эти поезда недоступны в кассах, кроме нескольких исключительных точек продажи.

Изменения не касаются военных, льготников и иностранцев. УЗ также работает над внедрением альтернативной верификации через BankID.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.