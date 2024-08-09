Добавили еще одну статью. БЭБ изменило подозрение Коломойскому

Ранее Коломойского подозревали по ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 (присвоение имущества), ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 200 (незаконные действия с банковскими документами), ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 209 (отмывание) УК Украины.

Теперь же правоохранители добавили еще одну статью: ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 366 (служебный подлог).

В БЭБ утверждают, что в 2013-2014 годах Коломойский не внес в кассу ПриватБанка 5,8 млрд гривен наличных, но подделал соответствующие документы, а также незаконно завладел более 5,3 млрд гривен.

По версии правоохранителей, часть безосновательно зачисленных на личные счета олигарха денег была сформирована за счет кредитных средств подконтрольного банка. В частности, это более 2 млрд грн.

При этом в БЭБ утверждают, что детективы доказали факт организации завладения Коломойским более 3,3 млрд грн "Укрнафты".

"В дальнейшем полученные незаконным путем 5,3 млрд грн олигарх легализовал", - уточняют правоохранители.