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В Луганской области россияне используют население в качестве живого щита, - Генштаб

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Украина, Понедельник 12 декабря 2022 07:20
В Луганской области россияне используют население в качестве живого щита, - Генштаб Фото: украинские военные (Getty Images)
Автор: Антон Малиновский

За минувшие сутки, 11 декабря, Вооруженные силы Украины отразили 11 атак россиян в Луганской и Донецкой областях. Россияне же продолжают варить как по линии разграничения, так и по гражданским городам.

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на Генеральный штаб ВСУ .

Отраженые ВСУ атаки

За прошедшие сутки подразделения Сил обороны Украины отразили атаки оккупантов в районах Стельмаховки, Макеевки и Серебрянского лесничества Луганской области и Верхнекаменского, Белогоровки, Соледара, Юрьевки, Красногоровки, Марьинки, Новомихайловки и Времовки Донецкой области.

Российские обстрелы

Россияне нанесли два ракетных удара по гражданской инфраструктуре города Константиновка Донецкой области, 11 авиационных ударов по позициям наших войск вдоль линии столкновения, а также осуществили более 60 обстрелов из реактивных систем залпового огня по гражданской инфраструктуре Херсона и позициям наших войск.

"Сохраняется угроза ударов с использованием ракет и ударных БПЛА по объектам энергетической системы и критической инфраструктуры по всей территории Украины", - предупреждают в Генштабе.

  • На Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений, признаков формирования наступательных группировок противника не обнаружена.
  • На Северском и Слобожанском направлениях минометных и артиллерийских обстрелов подверглись населенным пунктам Стрелеча, Старица, Огурцово, Гатище, Волоховка, Охримовка, Двуречная, Каменка Харьковской области и Ивановское Донецкой области.
  • На Купянском и Лиманском направлениях враг совершил обстрелы по районам шестнадцати населенных пунктов. Среди них – Кисловка, Котляровка, Табаевка и Берестово Харьковской области; Новоселовское, Стельмаховка, Песчаное, Макеевка и Площадка в Луганской области и Краснопоповка, Терны, Ямполевка и Торское Донецкой области.
  • На Бахмутском и Авдеевском направлениях противник совершил обстрелы позиций Сил обороны по танкам, минометам, ствольной и реактивной артиллерии в районах двадцати четырех населенных пунктов. Это, в частности, Верхнекаменское, Белогоровка, Соледарь, Бахмут, Дружба, Железное, Нью-Йорк, Авдеевка, Опытное, Невельское, Красногоровка и Марьинка Донецкой области. Оккупанты нанесли удары силами оперативно-тактической и армейской авиации в районах Спорного и Белогоровки.
  • На Новопавловском направлении огневая активность врага фиксировалась у Новоукраинки, Пречистовки и Угледара Донецкой области.
  • В Запорожском направлении противник обстрелял населенные пункты Времовка Донецкой области и Зеленое Поле, Новополь, Новодаровка, Малиновка, Гуляйполе, Дорожнянка, Гуляйпилское, Волшебное и Малые Щербаки Запорожской области.
  • На Херсонском направлении обстреляны Красный Маяк, Львов, Инженерное, Чернобаевка и Херсон.

"В нарушение норм Международного гуманитарного права противник продолжает использовать мирное население в качестве живого щита. В поселке Троицкое временно оккупированной Луганщины российские оккупанты размещают военную технику и обустраивают огневые позиции вблизи жилых домов, где проживает гражданское население", - заявляют в Генштабе.

Атаки Вооруженных сил

Авиация Сил обороны в течение текущих суток нанесла 14 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, а также удар по позициям зенитного ракетного комплекса россиян.

Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Украины поразили 9 пунктов управления, 17 районов сосредоточения личного состава, район сосредоточения артиллерии и 2 боеприпаса оккупантов.

Напомним, что российские оккупанты достигли незначительных территориальных успехов у Бахмута, в то же время ВСУ продолжают избивать по логистике врага на левом берегу Днепра .

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что ситуация в Донецкой области остается сложной. В Бахмуте и Соледаре не осталось живого места .

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