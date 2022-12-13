Бои в Марьинке и атаки ВСУ на юге: карты боев

Контрнаступление на востоке Харьковской и на западе Луганской областей

11 и 12 декабря российские войска совершили ограниченные контратаки вблизи Сватового с целью восстановления утраченных позиций. В Генштабе Украины сообщили, что украинские войска за эти дни отразили российские атаки в 15 км западнее Сватового в районе Андреевки и в 15 км северо-западнее Сватового в районе Новоселовского и Стельмаховки. Геолокационные кадры, опубликованные 11 и 12 декабря, показывают, как украинский танк уничтожает российский танк с позиций в западной части Новоселовского, что свидетельствует о том, что украинские войска сохраняют контроль над частью населенного пункта, несмотря на предыдущие заявления России о том, что российские войска взяли его под полный контроль.

Российский источник опубликовал кадры, на которых российские войска запускают термобарические ракеты ТОС-1А с позиций у Куземовки, в 11 км северо-западнее Сватового. На геолокационном видео, опубликованном 10 декабря, также видно, как российский тяжелый грузовик перевозит боевой танк Т-90М к северу от города Луганск, примерно в 118 км юго-восточнее Сватового. Это видео совпадает с предварительными сообщениями о том, что российские войска используют город Луганск как транспортный узел для техники, предназначенной для фронта Сватово-Кременная.

Российские войска 11 и 12 декабря продолжали ограниченные наступательные действия по возвращению утраченных позиций к западу от Кременной. В Генштабе Украины сообщили, что российские войска безуспешно атаковали вблизи Краснопоповки и Жиливки (обе в 5 км к северу от Кременной), Макеевки (22 км к северо-западу от Кременной), а также Белогоровки и Серебрянки (обе примерно в 10 км к югу от Кременной). Кременной).

Российские военные блоггеры утверждали, что Кременский фронт, особенно вдоль линии Макеевка-Кременная, является самым сложным направлением продвижения в Украине, за исключением Бахмута. Несколько российских военных блоггеров утверждали, что украинские войска теряют позиции вокруг Кременной и что российские войска достигли значительных успехов к западу от трассы Р-66 (Сватово-Кременная) между 11 и 12 декабря, хотя ISW не нашло визуального подтверждения этих утверждений. Российские источники широко сообщали, что самые интенсивные бои идут к северо-западу от Кременной, в частности в районе Червонопоповка-Житловка-Площанка.

11 и 12 декабря украинские войска продолжали наносить удары по районам сосредоточения российских войск в тылу Луганской области. Глава Луганской области Сергей Гайдай 11 декабря заявил, что украинские войска нанесли удары по гостинице в Кадиевке (60 км юго-восточнее Кременной), где, по сообщениям, находятся бойцы ЧВК "Вагнера". Украинские удары также были нацелены на российские силы в общежитии в Сватово, нанеся значительный ущерб зданию.

Бои на Донбассе

Российские войска продолжили наземные атаки вокруг Бахмута 11 и 12 декабря. Неназванный военный чиновник США заявил, что группа "Вагнера" и российские войска ведут интенсивные бои за Бахмут и выделяют значительные ресурсы для поддержки темпа, но отметил, что украинские силы "продолжают удерживать город".

Представитель Восточной группировки войск Украины полковник Сергей Череватый заявил, что российские войска изменили тактический состав сил на Бахмутском направлении, перейдя от использования ротно-батальонных тактических групп (БТГ) к использованию десантно-штурмовых подразделений для сугубо наступательных действий.

В Генштабе Украины сообщили, что 11 и 12 декабря украинские войска отразили российские штурмы вблизи Бахмута и населенных пунктов северо-восточнее города Белогоровка, Верхнекаменского, Соледар, Бахмутского и Подгородного. Российские источники утверждали, что войска "Вагнера" штурмовали Подгородное, чтобы частично оцепить Бахмут. Геолокационные кадры показали разрушенный железнодорожный мост через шоссе E40 (M-03) северо-западнее Подгороного, который, как утверждали российские источники, был одной из двух основных наземных линий связи (GLOC) до оставшихся Бахмута. Российские источники утверждали, что украинские войска взорвали мост, чтобы создать искусственную баррикаду на трассе E40 в сторону Славянска.

Российский источник также утверждал, что штурмовые отряды "Вагнера" установили контроль над двумя бывшими позициями украинских взводов на линии Бахмут-Соледар, приближавшейся к соединяющей населенные пункты трассы, вероятно, речь идет о трассе Т1302.

Российские источники также утверждали, что силы группы "Вагнера" продвинулись вблизи Опытного (3 км к югу от Бахмута) и что в этом районе продолжаются бои. Российский источник утверждал, что силы группы "Вагнера" атаковали неопределенные населенные пункты из района Андреевки (9 км к юго-западу от Бахмута) и утверждали, что бои продолжаются к востоку от Бахмута, отметив, что украинские силы не отступают из города. Другой российский источник утверждал, что силы так называемой "ДНР" пытаются продвинуться к востоку в направлении Торецкая (23 км к юго-западу от Бахмута) при поддержке артиллерии.

11 и 12 декабря русские войска продолжили наземные обстрелы в районе города Авдеевка-Донецк. Генштаб Украины сообщил, что украинские войска отразили российские атаки на Красногоровку (19 км к западу от Донецка), Марьинку (на юго-западной окраине Донецка), и Новомихайловка (примерно 25 км к юго-западу от города Донецк). Глава так называемой ДНР Денис Пушилин заявил, что по состоянию на 12 декабря российские войска контролируют 70% Марьинки. Российские источники утверждали, что российским войскам не удалось прорвать украинскую оборону по улице Дружбы в центре Марьинки, но бои продолжаются. Российские источники утверждали, что украинские силы пытаются восстановить контроль над Песками (на северо-западной окраине города Донецка) и российские силы сорвали украинскую контратаку в этом районе. Российские источники утверждали, что российские войска незначительно продвинулись в направлении Первомайского и Водяного на северо-западной окраине города Донецка. ISW не может подтвердить правдивость заявлений военных блоггеров или Пушилина.

11 и 12 декабря русские войска вели оборону на западе Донецкой области. 11 декабря Генштаб Украины сообщил, что российские войска держат оборону в районе Угледара, Великой Новоселки (31 км северо-западнее Угледара), Золотой Нивы (19 км северо-западнее Угледара), и Павловки (3 км юго-западнее Угледара) . Российские источники утверждают, что их войска незначительно продвигались к Великой Новоселке.

11 декабря российский военный блоггер заявил, что российские войска скопились, будто готовясь к полной наземной атаке, но лишь провели разведку силами у Великой Новоселки, и утверждал, что такие действия указывают на низкую готовность подразделений. Минобороны России утверждало, что 11 декабря российские войска отразили украинскую попытку продвинуться в направлении Нескучного (33 км к западу от Угледара).

Ситуация на юге

Российские войска продолжали укреплять оборонительные позиции в Херсонской области в условиях ненастной погоды 11 и 12 декабря. В Южном оперативном командовании Вооруженных сил Украины заявили, что в Херсонской области сильный туман, низкая видимость и гололедица на дорогах, что усложняет транспортное сообщение. Представитель Группировки ВСУ "Таврия" Евгений Ерин заявил, что российские войска передислоцируют подразделения на Херсонском направлении, укрепляют рубежи обороны, проводят диверсионно-разведывательные действия. Ерин заявил, что российские войска имеют целью установить наблюдательные посты на островах в дельте реки Днепр юго-западнее Херсона. Украинские и российские источники заявляли, что российские войска продолжали обстрелы районов на западном (правом) берегу реки Днепр 11 и 12 декабря, включая Херсон и его окрестности.

Украинские силы продолжили обстреливать российские военные средства и логистические центры вдоль критических наземных коммуникаций (GLOC) на юге Украины. Геолокационные кадры показывают последствия обстрела ресторанно-гостиничного комплекса в Мелитополе Запорожской области в ночь с 10 на 11 декабря, который, по словам мэра Мелитополя Ивана Федорова, российские войска использовали в качестве базы для Федеральной службы безопасности (ФСБ) и расквартировали там солдат. Федоров также заявил, что украинские силы нанесли удары по российскому блокпоста и материально-техническому центру в Богдановке и по радиолокационной станции в Семеновке, оба к северо-востоку от Мелитополя, а также по двум российским военным базам в Пологах и Майском к югу от линии фронта. Федоров добавил, что в результате этих ударов в общей сложности погибли десятки российских военнослужащих и были ранены более 200 военных.

В Запорожской областной военной администрации 11 декабря заявили, что в результате украинских ударов в неустановленном районе Запорожской области ранены более 150 российских военных. Российские и украинские источники сообщили, что 11 и 12 декабря украинские войска нанесли удары по восточному (левому) берегу реки Днепр в Херсонской области, включая Олешки и Голую Пристань, а также по тыловым районам на востоке Херсонской области, включая Скадовск, Чаплинку и Раденск.

11 и 12 декабря российские войска продолжали вести обычный огонь западнее Гуляйполя, а также в Днепропетровской и Николаевской областях. 11 и 12 декабря российские войска нанесли удары по Никополю и Марганцу Днепропетровской области и Очакову Николаевской области. Российские источники выражали продолжающуюся обеспокоенность тем, что украинские войска готовятся к контрнаступлению вдоль линии фронта в Запорожской области.

Российские войска укрепляют северные пляжи Крыма вдоль побережья Черного моря. На изображении, опубликованном 10 декабря, видно, как российские войска роют окопы вдоль пляжа в Черноморском, Крым (124 км южнее Херсона). В Генштабе Украины сообщили, что российские оккупационные власти в Крыму усиливают правоохранительные и контрразведывательные мероприятия в Черноморском и Межводном, как вдоль северо-западного побережья, так и трассы Т0107, соединяющей северо-западные прибрежные районы Крыма с Симферополем и другими тылами. Некоторые российские военные блоггеры утверждали, что фотографии этих укреплений являются частью усилий по восстановлению крымских пляжей для туризма, но остается непонятным, как копание траншееподобных укреплений поможет таким усилиям по восстановлению. Российские силы могут быть озабочены возможным будущим украинским десантным контрнаступлением на Крым моря.