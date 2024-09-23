За сутки произошло 162 боевых столкновения, горячее всего - на Покровском направлении, - Генштаб

По уточненной информации, россияне нанесли два ракетных удара, использовав четыре ракеты, а также совершили 67 авиационных атак, включая применение 99 управляемых авиабомб. Всего было зафиксировано 5587 обстрелов, 167 из которых - из реактивных систем залпового огня.

Наиболее активные боевые действия произошли на Харьковском и Купянском направлениях, где враг совершил 23 атаки, в частности у Волчанска, Тихого, Петропавловки и других населенных пунктов. На Лиманском направлении украинские войска отбили 13 штурмов, а на Краматорском - 12 попыток прорыва.

Наибольшую активность противника зафиксировано на Покровском направлении, где оккупанты совершили 35 атак. Враг также продолжает попытки прорыва на Кураховском, Времовском и Ореховском направлениях.

Украинская авиация, ракетные войска и артиллерия нанесли восемь ударов по сосредоточениям личного состава и техники противника, уничтожили две артиллерийские системы, одну систему ПВО и пункт управления врага.

Оперативная обстановка на Волынском и Полесском направлениях остается стабильной, признаков подготовки наступления не выявлено. На границах с Черниговской и Сумской областями противник активизировал обстрелы приграничных населенных пунктов, используя авиацию и артиллерию.