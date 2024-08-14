За сутки россияне потеряли на фронте пять РСЗО, 57 артсистем и 1240 солдат: данные Генштаба

За последние сутки с 13 на 14 августа, россияне потеряли на фронте 1240 солдат, 57 артиллерийских систем и 5 реактивных систем залпового огня (РСЗО).
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 14.08.24 ориентировочно составили:
Напомним, по данным ISW, за прошедшие сутки Силы обороны продвинулись на юге и улучшили стратегическое положение в Донецкой области.
Кроме того, россияне активизировали атаки на Приднепровском направлении.
Прошлой ночью военные агрессора снова атаковали Украину ударными дронами. В ряде областей объявляли тревогу, работала ПВО.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.