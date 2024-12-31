За сутки россияне потеряли на фронте более 1600 солдат и 34 артсистемы, - Генштаб

Ситуация на фронте и обстрелы РФ

По данным Института изучения войны (ISW), Силы обороны продвинулись возле Часового Яра, Торецка и Покровска. Однако россияне имели успех у Курахово, Угледара и Большой Новоселки.

В течение ночи захватчики атаковали Украину дронами-камикадзе "Шахед". В Киевской области силы ПВО сбивали вражеские дроны.

Также российские военные запускали по Украине баллистические ракеты.

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