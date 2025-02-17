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ВСУ продвинулись под Торецком, а войска КНДР могли скорректировать тактику: карты ISW

Понедельник 17 февраля 2025 05:27
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ВСУ продвинулись под Торецком, а войска КНДР могли скорректировать тактику: карты ISW Фото: в ISW рассказали о ситуации на фронте в Украине (facebook.com/GeneralStaff.ua)
Автор: Владимир Костырин

Силы обороны Украины недавно продвинулись вблизи Торецка. Между тем фиксируется продвижение российских оккупантов возле Купянска, Северска, Курахово и в Курской области, а войска КНДР, возможно, скорректировали свою тактику на поле боя.

Об этом передает РБК-Украина, ссылаясь на обнародованный 17 февраля отчет американского Института изучения войны (ISW).

Операция ВСУ в России

Войска РФ недавно продвинулись в райне "украинского плацдарма" в Курской области. Геолокационные кадры, опубликованные 15 февраля, указывают на то, что россияне продвинулись в юго-восточной части н.п. Свердликово.

Бои продолжались в районе Свердликова, Погребков, Малой Локни, Черкасского Поречья и в районе Гуево.

Российский "военкор" утверждал, что ВСУ якобы провели безуспешные контратаки вблизи Свердликова, Русской Конопельки и Куриловки.

16 февраля украинская бригада, которая действовала в Курской области, сообщила, что подразделения 155-й российской морской пехотной бригады провели неудачный механизированный штурм в составе более десятка танков в Курской области.

ВСУ продвинулись под Торецком, а войска КНДР могли скорректировать тактику: карты ISW

Заместитель командира украинского батальона, действующего в Курской области, сообщил, что оккупанты недавно возобновили использование бронетехники во время штурмов, и безуспешно атаковали с применением около 7 единиц бронетехники в неопределенном районе 16 февраля.

Заместитель командира также рассказал, что недавно северокорейские солдаты возобновили штурм группами от 10 до 15 человек, и что группы атакуют более разведенными формированиями в рамках усилий, направленных на осложнение усилий ВСУ по нанесению ударов по атакующим силам противника.

В ISW напомнили сообщения о том, что силы КНДР недавно вышли из активных боевых действий в Курской области после значительных потерь, в основном в результате ударов украинских беспилотников.

Аналитики отметили, что информация о том, что войска КНДР скорректировали свою тактику на поле боя для противодействия ударам украинских беспилотников "указывает на то, что северокорейские силы, возможно, усваивают уроки и получают ценный боевой опыт".

Восток Украины. Операция РФ №1 - Харьковская область

16 февраля российские оккупанты продолжали наступательные действия на Харьковском направлении, но не продвинулись.

15 и 16 февраля войска РФ наступали в направлении Казачьей Лопани, в районе Волчанска и Тихого.

ВСУ продвинулись под Торецком, а войска КНДР могли скорректировать тактику: карты ISW

Операция РФ №2 - Луганская область

ВСУ продвинулись под Торецком, а войска КНДР могли скорректировать тактику: карты ISW

Недавно российские захватчики продвинулись на Купянском направлении. Геолокационные кадры от 16 февраля показывают, что оккупанты пересекли реку Оскол и продвинулись в полях к юго-западу от Тополя (к северо-востоку от Купянска).

Войска РФ наступали возле Долгенького, Западного, Дорошовки, Кондрашовки, Двуречной, Фиголевки, Петропавловки, Степной Новоселовки, Песчаного и на Новоосиново 15 и 16 февраля.

16 февраля спикер группы войск ВСУ "Хортица" майор Виктор Трегубов сообщил, что враг усилил наступление на Купянском направлении с целью форсирования реки Оскол и создания плацдарма на западном (правом) берегу реки.

Трегубов сообщил, что россияне продолжают форсировать реку небольшими группами, накапливаются на противоположном берегу, а затем ведут атаки.

Также Трегубов отметил, что оккупанты усилили свою активность, поскольку промерзание грунта облегчило перемещение техники через реку.

ВСУ продвинулись под Торецком, а войска КНДР могли скорректировать тактику: карты ISW

16 февраля войска РФ продолжали наступать на Боровом направлении, но не продвинулись.

Российские захватчики наступали в сторону Новоплатоновки, возле Колесниковки, Лозовой, Новой Кругляковки, Зеленого Гая, Новосергиевки, Новоегоровки и Грековки 15 и 16 февраля.

16 февраля российские оккупанты продолжили наступать на Лиманском направлении, но также не продвинулись.

Войска РФ наступали в направлении Новое, возле Новолюбовки, Новомихайловки, Ямполевки, Колодезей, Тернов, вблизи Торского, Дибровы и в районе Серебрянского леса 15 и 16 февраля.

Представитель украинской бригады, действующей на Лиманском направлении, сообщил 16 февраля, что оккупанты продолжают разворачивать небольшие группы из двух-четырех солдат без поддержки бронетехники, но с поддержкой беспилотников FPV для наступления в этом районе.

Операция РФ №3 - Донецкая область

Войска РФ недавно продвинулись под Северском. Геолокационные кадры от 16 февраля показывают, что захватчики незначительно продвинулись в северной части Белогоровки (к северо-востоку от Северска).

15 и 16 февраля российские оккупанты наступали в направлении Дроновки, в районе Верхнекаменского и в районе Ивано-Дарьевки.

ВСУ продвинулись под Торецком, а войска КНДР могли скорректировать тактику: карты ISW

16 февраля войска РФ продолжали наступать в районе Часового Яра, но не продвинулись.

15 и 16 февраля российские оккупанты атаковали вблизи и в пределах самого Часового Яра, вблизи Васюковки, Ступочек, Предтечино и Белой Горы.

Недавно Силы обороны Украины продвинулись под Торецком. Геолокационные кадры, опубликованные 15 февраля, показывают, что ВСУ продвинулись в северной части Торецка.

15 и 16 февраля российские захватчики наступали в самом Торецке, в районе Делиевки и Крымского.

ВСУ продвинулись под Торецком, а войска КНДР могли скорректировать тактику: карты ISW

Войска РФ 16 февраля продолжали наступательные действия на Покровском направлении, но не продвинулись.

Российские захватчики наступали в районе н.п. Тарасовка, Малиновка, Водяное Второе, Елизаветовка, Луч, Зеленое Поле, Миролюбовка, возле Лысовки, Шевченко, Даченского, Котлиного, Песчаного, Удачного, Успеновки, Надовки и села Запорожье 15 и 16 февраля.

Российские "военкор" утверждали, что ВСУ контратаковали вблизи Песчаного и к северу от Шевченко и удерживали позиции между Даченским и Лисовкой.

16 февраля спикер ОСУВ "Хортица" майор Виктор Трегубов заявил, что недавно ВСУ вытеснили российских оккупантов из Песчаного частично благодаря эффективному взаимодействию беспилотников и десантников.

Украинский военный обозреватель Юрий Бутусов заявил, что в начале февраля ВСУ вытеснили из Песчаного части российской 74-й мотострелковой бригады.

Российские блогеры утверждали, что путинские войска захватили всю или большую часть промышленной зоны в Песчаном, а ВСУ на данный момент взяли под контроль лишь небольшую часть жилого сектора.

Российский блогер и бывший инструктор "Шторм-Z" утверждал, что войска РФ на Покровском направлении имеют недостаточное количество малой транспортной техники, а беспилотники и артиллерия ВСУ затрудняют материально-техническое обеспечение РФ и препятствуют продвижению.

Российские захватчики недавно продвинулись на Кураховском направлении. Опубликованные 16 февраля геолокационные кадры указывают на то, что россияне продвинулись на юго-восток от н.п. Улаклы.

Дополнительные кадры с геолокацией, опубликованные 16 февраля, показывают, что войска РФ проводят механизированный штурм на южную окраину Улаклы, и на юго-запад от населенного пункта, что указывает на то, что оккупанты недавно продвинулись в этот район, говорится в публикации ISW.

15 и 16 февраля войска РФ вели наступательные действия в районе Константинополя, Алексеевки, Андреевки, Дачного, Улаклы, Зеленовки и Разлива.

Как сообщается, связанный с украинской военной разведкой источник рассказал, что российские оккупанты использовали от 20 до 37 единиц техники для наступления на Константинополь и от 8 до 10 единиц бронетехники для наступления на Улаклы 15 февраля.

Российский "военкор" утверждал, что ВСУ контратаковали возле Константинополя и Улаклы.

Российский блогер рассказывал, что путинские войска воспользовались плохими погодными условиями для наступления вблизи н.п. Улаклы.

ВСУ продвинулись под Торецком, а войска КНДР могли скорректировать тактику: карты ISW

16 февраля войска РФ продолжали наступать в районе Большой Новоселки, но не продвинулись.

15 и 16 февраля российские захватчики наступали возле самой Большой Новоселки, в районе Новых Комаров, в направлении Бурлацкого и в районе Новоселки.

Российские блогеры утверждали, что путинские войска осуществили механизированный штурм неопределенного эшелона с использованием средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) на Новоселку.

ВСУ продвинулись под Торецком, а войска КНДР могли скорректировать тактику: карты ISW

"Южная ось"

Российские оккупанты 16 февраля продолжали атаки на западе Запорожской области, но не продвинулись.

15 и 16 февраля войска РФ наступали на северо-запад от Работино в районе Новоандреевки, Щербаков, Малых Щербаков и Пятихаток.

ВСУ продвинулись под Торецком, а войска КНДР могли скорректировать тактику: карты ISW

Войска РФ продолжали ограниченные наземные атаки на Днепровском направлении и на островах в дельте реки Днепр 15 и 16 февраля, но не продвинулись.

Российские "военкоры" жаловались на недостаточное количество катеров на Днепровском направлении, поскольку путинские войска используют рыболовные катера советских времен для доставки грузов и личного состава на передовые позиции.

ВСУ продвинулись под Торецком, а войска КНДР могли скорректировать тактику: карты ISW

Ситуация на фронте

Ранее в Генеральном штабе ВСУ в вечерней сводке 16 февраля сообщали, что с начала суток на фронте произошло 117 боевых столкновений.

Также в Силах обороны рассказали, что наибольшее количество боев было зафиксировано на Покровском и Новопавловском направлениях.

Также сообщалось, что днем в воскресенье представитель оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Виктор Трегубов рассказал, что воины ВСУ освободили село Песчаное вблизи Покровска. Он добавил, что российских оккупантов также потеснили еще из некоторых населенных пунктов рядом.

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