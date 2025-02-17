ВСУ продвинулись под Торецком, а войска КНДР могли скорректировать тактику: карты ISW

Силы обороны Украины недавно продвинулись вблизи Торецка. Между тем фиксируется продвижение российских оккупантов возле Купянска, Северска, Курахово и в Курской области, а войска КНДР, возможно, скорректировали свою тактику на поле боя.

Об этом передает РБК-Украина , ссылаясь на обнародованный 17 февраля отчет американского Института изучения войны (ISW ).

Операция ВСУ в России

Войска РФ недавно продвинулись в райне "украинского плацдарма" в Курской области. Геолокационные кадры, опубликованные 15 февраля, указывают на то, что россияне продвинулись в юго-восточной части н.п. Свердликово.

Бои продолжались в районе Свердликова, Погребков, Малой Локни, Черкасского Поречья и в районе Гуево.

Российский "военкор" утверждал, что ВСУ якобы провели безуспешные контратаки вблизи Свердликова, Русской Конопельки и Куриловки.

16 февраля украинская бригада, которая действовала в Курской области, сообщила, что подразделения 155-й российской морской пехотной бригады провели неудачный механизированный штурм в составе более десятка танков в Курской области.

Заместитель командира украинского батальона, действующего в Курской области, сообщил, что оккупанты недавно возобновили использование бронетехники во время штурмов, и безуспешно атаковали с применением около 7 единиц бронетехники в неопределенном районе 16 февраля.

Заместитель командира также рассказал, что недавно северокорейские солдаты возобновили штурм группами от 10 до 15 человек, и что группы атакуют более разведенными формированиями в рамках усилий, направленных на осложнение усилий ВСУ по нанесению ударов по атакующим силам противника.

В ISW напомнили сообщения о том, что силы КНДР недавно вышли из активных боевых действий в Курской области после значительных потерь, в основном в результате ударов украинских беспилотников.

Аналитики отметили, что информация о том, что войска КНДР скорректировали свою тактику на поле боя для противодействия ударам украинских беспилотников "указывает на то, что северокорейские силы, возможно, усваивают уроки и получают ценный боевой опыт".

Восток Украины. Операция РФ №1 - Харьковская область

16 февраля российские оккупанты продолжали наступательные действия на Харьковском направлении, но не продвинулись.

15 и 16 февраля войска РФ наступали в направлении Казачьей Лопани, в районе Волчанска и Тихого.

Операция РФ №2 - Луганская область

Недавно российские захватчики продвинулись на Купянском направлении. Геолокационные кадры от 16 февраля показывают, что оккупанты пересекли реку Оскол и продвинулись в полях к юго-западу от Тополя (к северо-востоку от Купянска).

Войска РФ наступали возле Долгенького, Западного, Дорошовки, Кондрашовки, Двуречной, Фиголевки, Петропавловки, Степной Новоселовки, Песчаного и на Новоосиново 15 и 16 февраля.

16 февраля спикер группы войск ВСУ "Хортица" майор Виктор Трегубов сообщил, что враг усилил наступление на Купянском направлении с целью форсирования реки Оскол и создания плацдарма на западном (правом) берегу реки.

Трегубов сообщил, что россияне продолжают форсировать реку небольшими группами, накапливаются на противоположном берегу, а затем ведут атаки.

Также Трегубов отметил, что оккупанты усилили свою активность, поскольку промерзание грунта облегчило перемещение техники через реку.

16 февраля войска РФ продолжали наступать на Боровом направлении, но не продвинулись.

Российские захватчики наступали в сторону Новоплатоновки, возле Колесниковки, Лозовой, Новой Кругляковки, Зеленого Гая, Новосергиевки, Новоегоровки и Грековки 15 и 16 февраля.

16 февраля российские оккупанты продолжили наступать на Лиманском направлении, но также не продвинулись.

Войска РФ наступали в направлении Новое, возле Новолюбовки, Новомихайловки, Ямполевки, Колодезей, Тернов, вблизи Торского, Дибровы и в районе Серебрянского леса 15 и 16 февраля.

Представитель украинской бригады, действующей на Лиманском направлении, сообщил 16 февраля, что оккупанты продолжают разворачивать небольшие группы из двух-четырех солдат без поддержки бронетехники, но с поддержкой беспилотников FPV для наступления в этом районе.

Операция РФ №3 - Донецкая область

Войска РФ недавно продвинулись под Северском. Геолокационные кадры от 16 февраля показывают, что захватчики незначительно продвинулись в северной части Белогоровки (к северо-востоку от Северска).

15 и 16 февраля российские оккупанты наступали в направлении Дроновки, в районе Верхнекаменского и в районе Ивано-Дарьевки.

16 февраля войска РФ продолжали наступать в районе Часового Яра, но не продвинулись.

15 и 16 февраля российские оккупанты атаковали вблизи и в пределах самого Часового Яра, вблизи Васюковки, Ступочек, Предтечино и Белой Горы.

Недавно Силы обороны Украины продвинулись под Торецком. Геолокационные кадры, опубликованные 15 февраля, показывают, что ВСУ продвинулись в северной части Торецка.

15 и 16 февраля российские захватчики наступали в самом Торецке, в районе Делиевки и Крымского.

Войска РФ 16 февраля продолжали наступательные действия на Покровском направлении, но не продвинулись.

Российские захватчики наступали в районе н.п. Тарасовка, Малиновка, Водяное Второе, Елизаветовка, Луч, Зеленое Поле, Миролюбовка, возле Лысовки, Шевченко, Даченского, Котлиного, Песчаного, Удачного, Успеновки, Надовки и села Запорожье 15 и 16 февраля.

Российские "военкор" утверждали, что ВСУ контратаковали вблизи Песчаного и к северу от Шевченко и удерживали позиции между Даченским и Лисовкой.

16 февраля спикер ОСУВ "Хортица" майор Виктор Трегубов заявил, что недавно ВСУ вытеснили российских оккупантов из Песчаного частично благодаря эффективному взаимодействию беспилотников и десантников.

Украинский военный обозреватель Юрий Бутусов заявил, что в начале февраля ВСУ вытеснили из Песчаного части российской 74-й мотострелковой бригады.

Российские блогеры утверждали, что путинские войска захватили всю или большую часть промышленной зоны в Песчаном, а ВСУ на данный момент взяли под контроль лишь небольшую часть жилого сектора.

Российский блогер и бывший инструктор "Шторм-Z" утверждал, что войска РФ на Покровском направлении имеют недостаточное количество малой транспортной техники, а беспилотники и артиллерия ВСУ затрудняют материально-техническое обеспечение РФ и препятствуют продвижению.

Российские захватчики недавно продвинулись на Кураховском направлении. Опубликованные 16 февраля геолокационные кадры указывают на то, что россияне продвинулись на юго-восток от н.п. Улаклы.

Дополнительные кадры с геолокацией, опубликованные 16 февраля, показывают, что войска РФ проводят механизированный штурм на южную окраину Улаклы, и на юго-запад от населенного пункта, что указывает на то, что оккупанты недавно продвинулись в этот район, говорится в публикации ISW.

15 и 16 февраля войска РФ вели наступательные действия в районе Константинополя, Алексеевки, Андреевки, Дачного, Улаклы, Зеленовки и Разлива.

Как сообщается, связанный с украинской военной разведкой источник рассказал, что российские оккупанты использовали от 20 до 37 единиц техники для наступления на Константинополь и от 8 до 10 единиц бронетехники для наступления на Улаклы 15 февраля.

Российский "военкор" утверждал, что ВСУ контратаковали возле Константинополя и Улаклы.

Российский блогер рассказывал, что путинские войска воспользовались плохими погодными условиями для наступления вблизи н.п. Улаклы.

16 февраля войска РФ продолжали наступать в районе Большой Новоселки, но не продвинулись.

15 и 16 февраля российские захватчики наступали возле самой Большой Новоселки, в районе Новых Комаров, в направлении Бурлацкого и в районе Новоселки.

Российские блогеры утверждали, что путинские войска осуществили механизированный штурм неопределенного эшелона с использованием средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) на Новоселку.

"Южная ось"

Российские оккупанты 16 февраля продолжали атаки на западе Запорожской области, но не продвинулись.

15 и 16 февраля войска РФ наступали на северо-запад от Работино в районе Новоандреевки, Щербаков, Малых Щербаков и Пятихаток.

Войска РФ продолжали ограниченные наземные атаки на Днепровском направлении и на островах в дельте реки Днепр 15 и 16 февраля, но не продвинулись.

Российские "военкоры" жаловались на недостаточное количество катеров на Днепровском направлении, поскольку путинские войска используют рыболовные катера советских времен для доставки грузов и личного состава на передовые позиции.

Ситуация на фронте

Ранее в Генеральном штабе ВСУ в вечерней сводке 16 февраля сообщали, что с начала суток на фронте произошло 117 боевых столкновений.

Также в Силах обороны рассказали, что наибольшее количество боев было зафиксировано на Покровском и Новопавловском направлениях.

Также сообщалось, что днем в воскресенье представитель оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Виктор Трегубов рассказал, что воины ВСУ освободили село Песчаное вблизи Покровска. Он добавил, что российских оккупантов также потеснили еще из некоторых населенных пунктов рядом.