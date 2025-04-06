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За сутки россияне потеряли 1330 солдат и 190 единиц техники, - Генштаб

Фото: Силы обороны уничтожили большое количество вражеской техники на фронте (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

За последние сутки с 5 на 6 апреля, армия России потеряла на фронте 1330 солдат, 4 реактивные системы залпового огня и 56 артсистем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 06.04.25 ориентировочно составили:

  • личного состава - около 923 670 (+1330) человек ликвидировано;
  • танков - 10 554 (+13) ед;
  • боевых бронированных машин - 21 972 (+20) ед;
  • артиллерийских систем - 25 786 (+56) ед;
  • РСЗО - 1354 (+4) ед;
  • средства ПВО - 1124 ед;
  • самолетов - 370 ед;
  • вертолетов - 335 ед;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 31 846 (+68) ед;
  • крылатых ракет - 3130 ед;
  • кораблей/катеров - 28 ед;
  • подводных лодок - 1 ед;
  • автомобильной техники и автоцистерн - 43 050 (+96) ед;
  • специальной техники - 3789 (+1) ед.

Ситуация на фронте и ракетный удар РФ

По данным Института изучения войны (ISW), Силы обороны имели успех в районе Купянска, но россияне давят на трех направлениях.

Ночью российские террористы осуществили против Украины комбинированную атаку дронами и ракетами.

С вечера субботы во многих областях была объявлена воздушная тревога из-за масштабной атаки БпЛА.

В 02:00 военные агрессора запустили в направлении Украины крылатые ракеты "Калибр" из района Анапы.

Около 05:00 захватчики ударили по Киеву баллистическими ракетами. В трех районах столицы зафиксированы разрушения и пожары.

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Война в Украине