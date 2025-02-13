ВСУ продвинулись возле Торецка и в Курской области, враг давит на 6 направлениях: карты ISW

Силы обороны Украины недавно продвинулись вблизи Торецка и в Курской области на юго-восток от Суджи. Между тем фиксируется продвижение российских оккупантов возле Покровска, Боровой, Северска, Курахово, а также вблизи Торецка и в Курской области к западу от Суджи.

Об этом передает РБК-Украина , ссылаясь на обнародованный 13 февраля отчет американского Института изучения войны (ISW ) .

Операция ВСУ в России

Силы обороны Украины недавно продвинулись в Курской области. Геолокационные кадры от 11 февраля показывают, что ВСУ продвинулись на северо-запад и северо-восток от Фанасеевки (к юго-востоку от Суджи) во время механизированного штурма размером во взвод в этом районе.

При этом в Курской области продвинулись и войска РФ. Геолокационные кадры, опубликованные 12 февраля, показывают, что россияне продвинулись к западной части Свердликово (к западу от Суджи) на западном (правом) берегу реки Локня.

Российские "военкор" утверждали, что бои шли возле Никольского, Русской Конопельки и Черкасской Конопельки.

Российские блогеры рассказывали, что путинские войска якобы отбили 5 украинских атак вблизи Куриловки (к югу от Суджи).

Украинская бригада, которая действует в Курской области, 12 февраля опубликовала кадры, на которых видно, как бригада отражает российский механизированный размером во взвод в неопределенном районе Курской области.

Командир украинского взвода, действующего в Курской области, заявил, что северокорейские войска недавно начали атаковать группами по 15-20 человек вместо более крупных групп по 50 человек, но продолжают нести значительные потери.

Восток Украины. Операция РФ №1 - Харьковская область

Ни украинские войска, ни российские не сообщали о наземных атаках со стороны РФ на Харьковском направлении 12 февраля.

Российские источники утверждали, что 11 и 12 февраля ВСУ контратаковали вблизи Липцев и Волчанска.

Представитель украинской бригады, которая действует на Харьковском направлении, 12 февраля заявил, что с середины декабря 2024 года войска РФ усилили действия беспилотников на этом направлении, в том числе с использованием оптоволоконных БПЛА.

Операция РФ №2 - Луганская область

12 февраля российские оккупанты продолжали наступление на Купянском направлении, но не продвинулись. Войска РФ атаковали в районе Кондрашевки и Петропавловки 11 и 12 февраля.

Недавно российские захватчики продвинулись в направлении Боровой. Геолокационные кадры от 12 февраля показывают, что россияне продвинулись в южной части Макеевки (к юго-востоку от Боровой).

Войска РФ продолжали атаки вблизи Загрызово, Новой Кругляковки, Зеленого Гая, Новоегоровки, Копанки, Новосергеевки и Новомихайловки 11 и 12 февраля.

Украинский командир, который действовал на направлении Боровой, сообщил 12 февраля, что ВСУ отбили на этом направлении российский механизированный штурм неопределенного эшелона.

Российские захватчики 12 февраля продолжали наступательные действия на Лиманском направлении, но не продвинулись. Войска РФ наступали в направлении Нового, возле Новолюбовки, Колодезей и Ямполевки 11 и 12 февраля.

В оперативно-стратегической группировке войск "Хортица" 11 февраля сообщили, что ВСУ отбили российский механизированный штурм численностью около взвода на Лиманском направлении. Украинские защитники уничтожили по меньшей мере два российских БТРа.

Операция РФ №3 - Донецкая область

Российские оккупанты недавно продвинулись на северо-восток от Северска. Геолокационные кадры от 12 февраля показывают, что россияне продвинулись вдоль улицы Центральной на западной окраине Белогоровки (к северо-востоку от Северска).

Войска РФ 12 февраля продолжали наступательные действия в направлении Часового Яра, но не продвинулись.

Российские захватчики атаковали вблизи и в пределах Часового Яра, возле Васюковки, Григорьевки, в направлении Миньковки и Майского, возле Ступочек 11 и 12 февраля.

Силы обороны Украины недавно продвинулись к Торецку. Геолокационные кадры, опубликованные 12 февраля, показывают, что ВСУ продвинулись в районе Торецкой шахты (северная часть города).

В районе Торецка было и продвижение российских оккупантов. Геолокационные кадры от 11 февраля показывают, что захватчики продвинулись в северо-западной части Торецка.

Войска РФ продолжали атаковать вблизи и в пределах Торецка, возле Щербиновки и Делиевки 11 и 12 февраля.

Войска РФ недавно продвинулись на Покровском направлении. Геолокационные кадры от 11 февраля показывают, что россияне продвинулись на юго-запад от Водяного Второго и в восточной части Песчаного.

Российские оккупанты атаковали в районе н.п. Водяное Второе, Тарасовка, Елизаветовка, Луч, возле Лисовки, Песчаного, Зверево, Котлино, Удачного, Молодецкого, Надеевки и Успеновки.

В ОСГВ "Хортица" 12 февраля опубликовали кадры, на которых видно, как российские захватчики ведут механизированный штурм численностью не менее взвода на Покровском направлении.

Российские "военкоры" утверждали, что ВСУ атаковали восточные окраины Волкового (к югу от Покровска и к западу от Песчаного), предположительно, со стороны Песчаного, и что украинские войска оттеснили путинские войска к окраинам Котлино.

Российские блогеры рассказывали, что украинские войска продолжали контратаку возле Песчаного, Зверево и Водяного Второго.

Российские оккупанты недавно продвинулись на Кураховском направлении. Геолокационные кадры, опубликованные 12 февраля, показывают, что войска РФ недавно продвинулись на юго-запад от Дачного.

Российские захватчики наступали в районе Шевченко, Андреевки, Дачного, Константинополя, Алексеевки и н.п. Багатырь.

Войска РФ 12 февраля продолжали наступательные действия на направлении Великой Новоселки, но не продвинулись. Российские оккупанты наступали в направлении Бурлацкого, возле Новоселки и Ровнополя 11 и 12 февраля.

"Южная ось"

12 февраля российские оккупанты продолжали наступательные действия на западе Запорожской области, но не продвинулись.

12 февраля войска РФ атаковали вблизи Каменского (к северо-западу от Работино) и Чаривного (к северо-востоку от Работино).

Ни украинские, ни российские источники ISW не сообщали о наземных действиях на Херсонском направлении 12 февраля.

Ситуация на фронте

Напомним, в Генеральном штабе ВСУ в вечерней сводке 12 февраля информировали, что с начала суток на фронте произошло 112 боевых столкновений.

В военном командовании также рассказали, что больше всего противник атаковал в Донецкой и в Курской областях.

Детальнее об оперативной обстановке на разных направлениях читайте в отдельном материале РБК-Украина "Украина пошла в контратаки? Как меняется ситуация на фронте и что с наступлением России".