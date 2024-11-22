За сутки РФ запустила по Украине более 110 дронов: как отработала ПВО

За последние сутки Российская федерация запустила по территории Украины 114 воздушных целей. Это были беспилотники по типу "Шахед" и неизвестные дроны.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы.
По данным Воздушных сил, по состоянию на 17.30 противовоздушной обороной сбиты 64 вражеских беспилотника. Они были ликвидированы преимущественно в центре страны и в северо-восточных регионах.
К отражению нападения привлекались авиация, зенитные ракетные подразделения, средства РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.
Силами ПВО были сбиты 64 вражеских дрона.
Пока известно, что 41 беспилотник был локационно потерян, предположительно из-за активного противодействия РЭБ Сил обороны. Также два российских дрона вышли из воздушного пространства Украины в направлении России и Беларуси.
Ранее мы писали, что последние массированные обстрелы с применением 120 ракет и 90 БПЛА по Украине росармия совершила 17 ноября.
А утром 21 ноября россияне запустили по Украине межконтинентальную баллистическую ракету.
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