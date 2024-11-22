За сутки РФ запустила по Украине более 110 дронов: как отработала ПВО

По данным Воздушных сил, по состоянию на 17.30 противовоздушной обороной сбиты 64 вражеских беспилотника. Они были ликвидированы преимущественно в центре страны и в северо-восточных регионах.

К отражению нападения привлекались авиация, зенитные ракетные подразделения, средства РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.

Силами ПВО были сбиты 64 вражеских дрона.

Пока известно, что 41 беспилотник был локационно потерян, предположительно из-за активного противодействия РЭБ Сил обороны. Также два российских дрона вышли из воздушного пространства Украины в направлении России и Беларуси.