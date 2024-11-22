За добу РФ запустила по Україні понад 110 дронів: як відпрацювала ППО

За даними Повітряних сил, станом на 17.30 протиповітряною обороною збито 64 ворожих безпілотники. Їх було ліквідовано переважно у центрі країни та у північно-східних регіонах.

До відбиття нападу залучалась авіація, зенітні ракетні підрозділи, засоби РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

Силами ППО було збито 64 ворожі дрони.

Наразі відомо, що 41 безпілотник було локаційно втрачено, імовірно через активну протидію РЕБ Сил оборони. Також два російські дрони вийшли з повітряного простору України у напрямку Росії та Білорусі.