За добу РФ запустила по Україні понад 110 дронів: як відпрацювала ППО

Протягом останньої доби Російська федерація запустила по території України 114 повітряних цілей. Це були безпілотнику по типу "Шахед" та не відомі дрони.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили.
За даними Повітряних сил, станом на 17.30 протиповітряною обороною збито 64 ворожих безпілотники. Їх було ліквідовано переважно у центрі країни та у північно-східних регіонах.
До відбиття нападу залучалась авіація, зенітні ракетні підрозділи, засоби РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.
Силами ППО було збито 64 ворожі дрони.
Наразі відомо, що 41 безпілотник було локаційно втрачено, імовірно через активну протидію РЕБ Сил оборони. Також два російські дрони вийшли з повітряного простору України у напрямку Росії та Білорусі.
Раніше ми писали, що останні масований обстріл із застосуванням 120 ракет та 90 БПЛА по Україні росармія здійснила 17 листопада.
А вранці 21 листопада росіяни запустили по Україні міжконтинентальну балістичну ракету.
Більше про те, скільки ракет та дронів накопичила РФ перед зимою - дізнайтеся у матеріалі РБК-Україна.
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