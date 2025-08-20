За сутки РФ выпустила более 5600 дронов по Украине, - Генштаб

Российская армия в течение суток нанесла четыре ракетных и 82 авиационных удара. По позициям ВСУ было выпущено 10 ракет и 153 управляемые авиационные бомбы. Также зафиксировано 5611 обстрелов, из них 66 - из реактивных систем залпового огня, а для атак применены 5610 дронов-камикадзе.

Под ударами оказались районы населенных пунктов: Гремяч (Черниговская область), Новая Слобода и Чернацкое (Сумская область), Константиновка, Доброполье и Иванополье (Донецкая область), Белогорье и Приморское (Запорожье), Одрадокаменка (Херсонская область).

Действия украинской авиации и артиллерии

Силы обороны нанесли удары по девяти районам сосредоточения живой силы и техники оккупантов. Также уничтожены две вражеские артсистемы и один важный военный объект противника.

Направления фронта

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки произошло семь боевых столкновений. Кроме того, враг нанес 12 авиационных ударов, сбросив 26 управляемых авиабомб, а также совершил 218 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе девять - из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении Силы обороны отбили пять атак противника вблизи населенных пунктов Волчанск и Каменка.

На Купянском направлении произошло шесть атак оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника в районах Кондрашовки, Синьковки, Загрызово и Степной Новоселовки.

На Лиманском направлении враг атаковал 33 раза, пытаясь продвинуться в районах населенных пунктов Зеленая Долина, Колодязи, Мирное, Торское и в сторону Ямполя и Григорьевки.

На Северском направлении наши защитники отбили два штурма оккупационных войск вблизи Переездного и в сторону Федоровки.

На Краматорском направлении зафиксировано два боестолкновения в районе населенного пункта Александро-Шультино.

На Торецком направлении враг совершил десять атак в районах Торецка, Щербиновки, Яблоновки и Полтавки.

На Покровском направлении наши защитники остановили 50 штурмов агрессора в районах населенных пунктов Владимировка, Маяк, Никаноровка, Новоэкономичное, Красный Лиман, Родинское, Луч, Гродовка, Лисовка, Зверево, Удачное, Новониколаевка, Ореховое и Новоукраинка.

На Новопавловском направлении Силы обороны остановили 28 попыток врага прорвать оборонительные рубежи в районах населенных пунктов Грушевка, Зеленый Гай, Темировка, Воскресенка, Зеленое Поле и в сторону Камышевахи

На Приднепровском направлении произошло четыре боестолкновения с противником.

На Гуляйпольском и Ореховском направлении враг активных действий не проводил.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.