За сутки "под ключ": прокурора будут судить за незаконное оформление инвалидности

Отмечается, что подозреваемым оказался заместитель руководителя Уманской окружной прокуратуры Черкасской области.

Его обвиняют в том, что он противоправно получил II группу инвалидности и незаконные выплаты пенсионного обеспечения.

Подробности дела

Зная об отсутствии у себя тяжелых расстройств здоровья, поскольку 31 июля 2020 года получил заключение врача об удовлетворительном состоянии здоровья, подозреваемый в этот же день обратился к руководству областного центра медико-социальной экспертизы с целью безосновательного получения направления для прохождения медико-социальной экспертизы.

В этот же день должностные лица провели все формальности и приняли решение об установлении ему II группы инвалидности.

Весь процесс установления инвалидности прокурору, то есть прохождение системы вышеупомянутых медико-социальных процедур в двух учреждениях, занял одни сутки.

Установлено, что с июля 2020 года по конец ноября 2024 прокурору выплачено 477 тысяч гривен пенсии по инвалидности.

Подозреваемый был уволен с должности заместителя руководителя Уманской окружной прокуратуры Черкасской области.