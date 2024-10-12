За сутки на фронте произошло более 150 боестолкновений, горячее всего на востоке, - Генштаб

Вражеские обстрелы

Российские захватчики нанесли по территории Украины один ракетный удар тремя ракетами, 61 авиаудар, сбросили 106 управляемых авиабомб (КАБ), также задействовали 399 дронов-камикадзе. Вместе с тем, враг совершил 3275 обстрелов по позициям наших войск и населенных пунктах.

Ситуация на направлениях

На Купянском направлении враг 23 раза штурмовал позиции украинских военных в районах Петропавловки, Кучеровки, Колесниковки, Кругляковки и Мясожаровки. Вблизи Степной Новоселовки, Песчаного, Вишневого и Лозовой еще продолжаются бои.

На Лиманском направлении российские захватчики 19 раз пытались продвинуться в районах Новомихайловки, Грековки, Невского, Новосадового и Торского. Защитники Украины стойко держат оборону, нанося врагу значительные потери.

На Северском направлении противник совершил 5 атак. Основные усилия концентрировал в районе Верхнекаменского, Ивано-Дарьевки и Выемки. Одно боестолкновение здесь еще продолжается.

На Краматорском направлении оккупанты атаковали Силы обороны 9 раз. Враг пытался вклиниться в нашу оборону в районе Калиновки, Часового Яра и Ступочек. Ситуация под контролем украинских военных.

На Торецком направлении агрессоры 14 раз атаковали при поддержке авиации у Торецка и в районе Щербиновки. Сейчас еще три боестолкновения продолжаются.

На Покровском направлении сохраняется высокая интенсивность боевых действий. Количество боестолкновений возросло до 27. Захватчики продолжают натиск на наши позиции вблизи населенных пунктов Миролюбовка, Лисовка, Крутой Яр, Селидово, Новотроицкое, Мирноград и Михайловка. Нашими защитниками в настоящее время отбиты 24 атаки, еще три боестолкновения продолжаются.

Предварительные потери агрессора составили 287 оккупантов убитыми и ранеными. Также уничтожен один танк, пять боевых бронированных машин, три артиллерийские системы и 7 автомобилей, одновременно повреждены еще один танк и две артиллерийские системы.

На Кураховском направлении на это время суток насчитывается 47 боевых столкновений различной интенсивности. Активно оккупанты пытались продвинуться вперед в районах Измайловки, Горняка, Кураховки, Желанного Второго, Цукурино, Новодмитровки, Новоселидовки, Георгиевки, Константиновки, Курахово, Звездного, Дальнего и Антоновки.

Предыдущие потери врага на этом направлении составили 104 оккупантов убитыми и ранеными. Уничтожен танк, семь боевых бронированных машин и два автомобиля, подавлено 53 дрона, а также существенно поврежден еще один танк.

На Времовском направлении за сегодня агрессор при поддержке авиации четыре раза штурмовал передний край нашей обороны в районе Богоявленки.

На Приднепровском направлении девять попыток врага взять позиции наших воинов потерпели неудачу.