За сутки на фронте почти 130 боев: треть из них на Покровском направлении, - Генштаб

Вражеские обстрелы

Сегодня российские войска нанесли 52 авиационных удара, сбросив 86 управляемых авиабомб. Кроме этого, привлекли к ударам 1611 дронов-камикадзе и осуществили 3607 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов.

Ситуация на фронтах

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях с начала суток украинские воины отбили два штурмовых действия оккупантов. Кроме того, враг нанес 9 авиаударов, сбросив 23 управляемые авиабомбы, а также совершил 150 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, из которых семь - из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении противник трижды штурмовал позиции наших подразделений в районе Волчанска и в направлении населенного пункта Хатнее, один бой продолжается.

На Купянском направлении агрессор проводил наступательные действия в районах населенных пунктов Западное, Кондрашовка, Петропавловка, Степная Новоселовка и в направлении Купянска. Пять из девяти атак отбили украинские воины, бои продолжаются.

На Лиманском направлении российские захватчики 13 раз атаковали позиции Сил обороны вблизи Грековки, Карповки, Редкодуба и Григорьевки и в направлении населенных пунктов Дробышево, Ямполь, Колодязи, восемь боестолкновений до сих пор продолжаются.

Четыре вражеских штурма отбили украинские защитники на Северском направлении - оккупанты пытались продвигаться в районах Григорьевки, Федоровки и Выемки.

На Краматорском направлении противник три раза безрезультатно пытался прорвать оборону наших защитников в направлении населенных пунктов Александро-Шультино и Белая Гора.

На Торецком направлении восемь раз россияне шли в наступление на позиции украинских подразделений в районах Торецка, Щербиновки и в сторону Александро-Шультино, Плещеевки, Русиного Яра. Одно боестолкновение продолжается до сих пор.

На Покровском направлении с начала суток оккупанты 42 раза пытались продвинуться на позиции украинских подразделений. Противник атаковал в районах населенных пунктов Полтавка, Вольное, Новое Шахово, Заповедное, Новоэкономичное, Миролюбовка, Новоукраинка, Лисовка, Зверево, Котлино, Удачное, Дачное и в направлении Владимировки, Родинского, Красного Лимана, Покровска, Новопавловки, Молодецкого. В некоторых локациях бои не утихают до сих пор.

"По предварительным данным, сегодня на этом направлении было обезврежено 155 оккупантов, из них 109 - безвозвратно. Также украинские воины уничтожили две артиллерийские системы, пять автомобилей, шесть мотоциклов, 4 антенны связи и 20 БпЛА; повреждены четыре артиллерийские системы, один мотоцикл и шесть пунктов управления БпЛА оккупантов", - говорится в сообщении.

На Новопавловском направлении враг 19 раз пытался прорвать оборону наших защитников в районах населенных пунктов Толстой, Зеленый Гай, Воскресенка, Александроград, Малиевка и Темировка. Семь боестолкновений продолжаются.

На Гуляйпольском и Ореховском направлениях противник наступательных действий не проводил.

На Приднепровском направлении враг совершил четыре тщетные попытки приблизиться к нашим позициям.

На остальных направлениях особых изменений не произошло.